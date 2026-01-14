努力就能被看見！永慶房屋「員工福利送機票」不分年資與職級

永慶房屋獎勵旅遊沒有年資限制，最佳新人的鄭偉祥獲得2025「海外旅遊獎勵」。(圖/永慶提供)





海外員工旅遊是許多人心目中的夢幻職場福利，房仲第一品牌「永慶房屋」把員工美夢變現實，年年斥資千萬送經紀人員出國度假！而且「海外旅遊獎勵」不分年資與職級，只要年度業績達標就能領，馬爾地夫、新加坡與韓國都在福利清單上；還有「永者饗宴獎勵旅遊」帶員工體驗南京的六朝古都風光，優先獎勵「精準做對事」夥伴、不只看業績，也不分年資與職級，讓每分努力都能被看見，收穫實質回饋與福利。

獲得2025全公司最佳新人的鄭偉祥經紀人員，就是獲得「海外旅遊獎勵」的其中一員。他認為永慶房屋真的很照顧員工，除了業務新人有首年72萬元收入保障（前12個月保障每月6萬元），保障期後每月還有底薪，依照職級與表現從4萬起跳，另外還有業績獎金、旅遊獎勵以及幸福成家基金等，讓收入能回饋付出的努力，「這不只是工作，還是一份可以為自己打拼的事業」。

為了擴大鼓勵，永慶房屋提前開跑2026年度「海外旅遊獎勵」活動期間，讓同仁能衝刺業績達成業績目標。(圖/永慶提供)

業績不是唯一 新人也有機會領機票！

參加了「永者饗宴旅遊」的陳亮諭店長則分享，每個人的長處本來就不一樣，「精準做對事」讓每位夥伴都能在團隊裡發揮優點與價值。例如有些同仁跟社區的互動特別熱切，有些同仁則是很會幫客戶找到想買的房子，永慶的團隊合作文化，能把大家的力量集合起來，事半功倍。

2025年「永者饗宴旅遊」就有多位獲獎同仁的年資未滿1年，證明永慶回饋員工不分資深資淺，也讓年輕世代與新進夥伴更有前進動力。目前永慶房屋也推出「月排休最高10天」，只要能跟隨公司政策就能在每月7天例休以外，再領3天有薪充電假，福利再提升！

福利投員工所好！永慶屢獲幸福企業肯定

近年來，永慶房屋在多份幸福企業評鑑中持續上榜，包含「台灣幸福企業評鑑」、「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」等，獲獎關鍵就在直球回應員工需求。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，「有些夥伴比較積極，願意多花時間拚業績，公司絕對有資源支持他；如果是追求穩定的夥伴，團隊則會透過明確的目標與分工，讓大家能在適合的步調裡把事情做好。」

永慶房屋給員工福利，向來是產業中名列前茅，包含《永慶薪自由》業務新人首年72萬元收入保障、業績獎金、「海外旅遊獎勵暨員工旅遊」、「永者饗宴獎勵旅遊」、「幸福成家基金」等薪獎福利，還有「月排休最高10天」、「月月晉升」等休假與升遷的具體化制度。接近歲末年終，永慶房屋也提供「年前」先面試領完年終，「年後」再來報到，給轉職者更多的彈性。



打破業務工作收入不穩定迷思，永慶房屋給業務新人首年保障72萬收入。(圖/永慶提供)

