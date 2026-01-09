努力減債財力卻遭降級 彰縣府：3月後縣庫資金肯定不足須舉債

行政院長卓榮泰說，總預算案尚未進入立院審議，包括彰化縣等縣市恐須舉債因應；彰縣府今天（9日）指出，縣府努力還債，但在中央財力分級制度中卻從4級變5級，未來財政缺口勢必擴大；3月後，如果統籌分配稅款及各項補助經費未入帳，縣庫資金肯定不足，須以舉債方式籌措財源。

彰化縣政府9日指出，彰化縣長王惠美上任後，縣府努力還債，但中央依既有財力分級制度將彰縣由第4級調整為第5級，顯示中央評估後，認為財力條件相對受限，未來財政缺口勢必仍會擴大。（圖／彰化縣政府提供）

行政院長卓榮泰昨天表示，政院依法將總預算案送立法院審議已逾4個月，到今年還沒有付委審議，中央政府今年度總預算編列新台幣321億元，確保統籌分配稅款與補助款不少於去年，不過像屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等六縣市財務調度將出現問題，恐怕要舉債。

彰縣府財政處指出，已接獲主計總處通知，2月底前將先撥付約60億元，足以支付縣府員工薪資與年終獎金，在農曆年前資金無虞，不過3月後，如果統籌分配稅款及各項補助經費未入帳，縣庫資金肯定不足，須以舉債方式籌措財源，維持縣政正常運作。

彰縣府說明，2018年底彰化縣長王惠美就任前，縣庫舉債合計421億6000萬元，截至去年11月底舉債共227億9000萬元，共減債193億7000萬元，雖然縣府努力還債，但中央依既有財力分級制度，將彰縣由第4級調整為第5級，顯示中央評估後，認為財力條件相對受限，未來財政缺口勢必仍會擴大。

縣府指出，彰化縣稅收來源有限，長期又必須維持教育、社會福利等面向服務品質，承擔相當的財政支出責任，籲請中央考量彰化財政收支困境，增加各項補助，也請縣籍立委積極協助爭取各項補助資源，以照顧縣民權益及生活品質。