努力賺錢養家卻遭詐騙！彰化20歲男大生背債休學 返家不到1週發生憾事

「一個孩子，本來有前途、有希望，卻被騙到走不下去」公益團體《十方功德行善團》創辦人陳永聰表示，彰化一名20歲劉姓男大學生家境清寒、父親早逝，一直以來全家靠母親賺錢養家，直到上了大學半工半讀扛起家中經濟，卻遇上詐騙集團、背上銀行貸款，最終選擇結束生命；因家人難以籌措喪葬費用，《十方功德行善團》得知消息也提供協助，對此警方也主動介入、調查害命兇手。

根據《三立新聞網》報導，彰化20歲劉姓男大生家境清貧，加上父親早逝，過去一家人僅靠母親賺錢養育劉男及2名女兒，直到劉男努力考上北部大學於桃園半工半讀，一同扛起家中經濟，卻遇上詐騙集團騙光積蓄，還背上銀行貸款；劉男一度因此無法繼續念書選擇休學、轉讀夜校，最終仍受債務壓力喘不過氣，選擇結束生命。

劉母指出，兒子先前回到彰化老家時就已悶悶不樂，一問之下才驚覺碰上詐騙集團，但兒子絕口不提詐騙及貸款金額；更令人心痛的是，劉男11月28日還陪同住的阿嬤聊天到凌晨4點，29日上午10時點多卻發現已倒臥浴室已明顯死亡，返家不到1週就發生憾事。

劉生突來的噩耗讓母女3人相當無助，也因經濟壓力男以籌措喪葬費用，經公益團體《十方功德行善團》得知消息，捐贈10萬善款，《十方功德行善團》創辦人陳永聰表示指出，盼能「幫他把後事處理好，也希望這位媽媽能有力量慢慢走過這段最難熬的日子。」

陳永聰痛批「詐騙集團真的太可恨，害死一條年輕的生命」，感嘆道「一個孩子，本來有前途、有希望，卻被騙到走不下去」；盤點近3年來協助辦理的輕生案件，超過10例都是「被詐騙的受害者」，包括年紀輕輕走上絕路的個案「有8成都是被詐騙想不開」，心痛之餘他也呼籲民眾，若遇詐騙「千萬別悶在心裡」一定要報警。

對此，彰化警分局主動介入了解案件，初步調查發現劉男生前曾在桃園報警遭遇申辦手機詐騙，不過手機詐騙案金額僅2萬多元，懷疑另有其因；目前警方已啟動調查，揪出背後凶手。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



