努力飲控卻愈來愈胖？營養師曝「真正元凶」：荷爾蒙全壞了 教你救回代謝

你是否也羨慕那些一躺下就能立刻入睡的人？許多人認為「倒頭就睡」代表睡眠品質良好，但醫學研究卻指出，過快入睡可能是健康警訊，表面上看似睡得香甜，實際上可能整夜都在與缺氧狀態搏鬥。 睡眠呼吸中止症影響近十億人 慢性睡眠剝奪狀態下容易「秒睡」 根據2019年發表於《The Lancet》期刊的研究，全球約有9.36億成年人患有輕度至重度阻塞性睡眠呼吸中止症，其中4.25億人患有中重度睡眠呼吸中止症。這種疾病會導致睡眠期間呼吸道反覆阻塞，血氧濃度反覆下降，使患者處於慢性睡眠剝奪狀態，因此一旦有機會躺下就會「秒睡」。未經治療的中重度睡眠呼吸中止症患者，罹患高血壓的風險增加2至3倍，心臟病發作風險增加約30%，中風風險更是一般人的4倍。長期缺氧還會影響大腦功能，導致記憶力衰退、注意力不集中，甚至增加失智症風險。研究顯示，約70%患有睡眠呼吸中止症的人同時有肥胖問題，肥胖是此疾病最強的風險因素。 良好睡眠品質不在於入睡速度 而在於整夜睡眠的深度與連續性 在Sleep Medicine Reviews期刊中的雙胞胎研究分析指出，約40%的失眠問題與遺傳因素有關。科學家已識別出數百個與睡眠相關的基因變異

常春月刊 ・ 1 天前