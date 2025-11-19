努力飲控卻愈來愈胖？營養師曝「真正元凶」：荷爾蒙全壞了 教你救回代謝
你有壓力型肥胖嗎？不是不努力，就是壓力大到瘦不下來！其實這是身體在向你發出警訊，當壓力過大、睡不好、情緒長期緊繃，大腦裡的快樂荷爾蒙就會出現失衡狀態！
壓力肥＝荷爾蒙失衡
營養師高敏敏指出，慢性壓力→皮質醇上升→想吃高熱量食物→刺激脂肪儲存。當身體長期處於「慢性壓力」時，皮質醇會大量上升，讓你特別想吃高熱量食物，久而久之，這些多餘能量就會被轉化成脂肪儲存，形成所謂的「壓力肥」，除了體重增加，也會影響睡眠、情緒與代謝。
出現這些症狀 可能腦內啡不足
若你最近經常覺得身體沈重、情緒低落，可能是腦內啡與多巴胺分泌不足導致。常見表現有：
．疼痛感放大
．疲倦無力
．焦慮、憂鬱
．睡眠品質差
這樣吃 提升腦內啡＆多巴胺
當腦袋裡的快樂荷爾蒙變少，連代謝也會跟著「卡卡」。食物是最天然的情緒調節劑，想讓腦袋重新充滿快樂訊號，可以這樣吃！
1、辣椒素：促進腦內啡釋放，帶來愉悅感
2、富含鎂的食物：放鬆神經穩定情緒
推薦：杏仁、腰果、可可粉、香蕉、深綠葉菜
3、高含量色胺酸食物：合成血清素與腦內啡的前驅物
推薦：牛奶、起司、優格、雞胸肉、毛豆、豆腐
4、Omega-3脂肪酸：幫助穩定多巴胺合成
推薦：亞麻籽、核桃、奇亞籽、鮭魚、鯖魚
這樣做 提升腦內啡＆多巴胺
除了吃得好，行為改變也能幫大腦放鬆。
1、深呼吸：放慢呼吸節奏，幫助神經放鬆，減輕焦慮與緊繃
2、運動：任何規律運動都能促進腦內啡分泌，讓心情更穩定
3、冥想：專注當下，能讓壓力指數下降，幫助大腦進入放鬆狀態
4、曬太陽：每天曬10-15分鐘太陽，有助於血清素合成
5、哈哈大笑：笑能促進多巴胺與腦內啡分泌，是最自然的快樂來源
6、遛狗：與毛孩互動能釋放催產素與快樂荷爾蒙，讓身體進入「放鬆又幸福」的狀態
高敏敏強調，壓力型肥胖不是不努力，而是大腦太累了，先學會照顧情緒，再談控制體重；穩定作息、補足營養、保持愉悅，當快樂荷爾蒙回來，體態與心情都會更輕盈！
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
