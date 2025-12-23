劫富濟貧？加州擬公投修法「向富豪額外徵收5%稅金」，祖克柏、黃仁勳恐將面臨千億帳單

美國加州為了填補預期的聯邦醫療撥款缺口，以及支撐公立學校營運經費，一份由「聯合醫療工作者工會」（SEIU-UHW）主導的「2026年億萬富翁稅法案」（2026 Billionaire Tax Act），日前正式提交公投申請。假如這份公投提案獲得批准，屆時加州將針對名下淨資產超過10億美元（約新台幣314.9億元）的居民，徵收高達5%的一次性財富稅。

《紐約郵報》指出，根據公投計劃書內容，這項稅捐將以2026年1月1日為基準日起算，目前在加州境內共居住約200位億萬富翁（或叫十億美元富豪），其總資產估計超過2兆美元（約新台幣63兆元）。未來只看公投過關，讓這項提案成為正式法律，這個醫療團體樂觀預估，能收穫高達1000億美元（約新台幣3.15兆元）稅收，將以基金建設加州本地：90%用於強化加州的醫療安全網，10%用於支持公立教育系統。

一次抽5%稅金，看起來好像不多，但這群被盯上的人群，都是富可敵國的企業高層，如果用《富比士》（Forbes）或彭博公佈的資產數據推估，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），可能面臨一張約120億美元（約新台幣3778億元）的稅單；輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）的負擔，則可能來到80億美元（約新台幣2519億元）。

矽谷恐現「逃難潮」？

面對這項激進的稅法草案，矽谷創投與企業家已開始啟動反擊。知名孵化器 Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）就提出警告，此類舉動一旦成真，勢必將引發獨角獸企業「集體逃離」加州，重創當地的創新動能。

Meta 執行長祖克柏於2025年9月17日在加州的Connect開發者大會上發表演說時，配戴搭載人工智慧的智慧眼鏡與腕帶。（美聯社）

據了解，目前反對公投案的一方，已開始採取兩大行動：一是政治遊說，由富豪投資人康威（Ron Conway）贊助，準備在公投宣傳戰中大打反對的廣告。另一種方式則是從現有法制中找到解套方式，律師奧內托（Kurt Oneto）提出，要求加州政府建立明確的「183天居住規則」，要藉此讓經常奔波多地的大企業家，不會被自動判定為加州稅務居民，進而躲過這筆富豪稅。

有趣的是，過往一向被視為立場偏左的州長紐森（Gavin Newsom），此次卻公開反對這項公投，因為在他看來、一旦公投過關，必然會導致加州競爭力下滑，特別是矽谷（Silicon Valley）各新創企業出走的潛在危機。

亞馬遜創辦人貝佐斯（左）與未婚妻桑切斯在威尼斯舉行豪華婚禮。（美聯社）

不少法學專家也擔心，即便這份法案在2026年11月公投通過，接下來在執行過程中，必然會面臨包含「追溯」與「正當程序」在內，各種耗時的長期憲法訴訟。

假如新稅法真的嚇跑這群科技富豪，他們離開加州、又將選擇落腳哪些地區？美媒點名3州，分別是佛州、德州和內華達州，這三個地區是近期富豪們「節稅」的新選擇，像是特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、以及亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等，分別選擇移往德州和佛州。

