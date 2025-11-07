《劫機七小時》回來了！金球視帝再陷生死對決 「地鐵驚魂」首曝光

記者林汝珊／台北報導

伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）化身談判專家。（圖／ Apple TV 提供）

Apple TV 熱門影集《劫機七小時》（Hijack）自 2023 年上線以來，掀起全球熱潮。領銜主演的伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）也憑藉精湛演出，入圍黃金時段艾美獎最佳男主角，他在劇中化身「談判專家」，扮演一個「不尋常的英雄」角色，在空中與歹徒鬥智鬥勇對峙僵持七小時，以強而有力的氣場和極具魅力的表現獲得影評一致盛讚。



Apple TV 日前正式釋出《劫機七小時》續作《劫持驚魂錄》（Hijack Season 2）首波劇照與前導預告，全新篇章將場景從萬呎高空轉移至德國柏林的地鐵上，將再次引爆驚險刺激的生死危機。《劫持驚魂錄》（Hijack Season 2）將於 Apple TV 2026 年 1 月 14 日全球上線，首播前兩集，每週三更新一集。

在《劫持驚魂錄》中，緊張劇情全面升級，一列行駛於柏林的地鐵與乘客遭到挾持，當局必須在最短時間採取行動，拯救數百條性命。伊卓瑞斯艾巴所飾演的「山姆」再度迎來更加棘手的事件，面對炸彈威脅與連環危機，每一個決策都可能引發致命後果。

這部被譽為「一針強心針般刺激」的作品，以「緊湊且張力十足」的劇情，讓觀眾們宛如參與其中，腎上腺素飆升，影評盛讚「節奏明快、令人屏息」，讓人全程緊繃坐立難安。《劫機七小時》於 Apple TV 現正熱播中。續作《劫持驚魂錄》由《亞森羅蘋》、《刑案偵訊室》編劇喬治凱（George Kay）和《刑案偵訊室》、《尋真者》導演吉姆菲爾德史密斯（Jim Field Smith）共同擔任製作人，伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）擔任監製，再度攜手打造，延續原班團隊與高規格製作，帶來更高張力、更震撼的危機篇章。

