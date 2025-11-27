勁戰155拔除SSS引熱議 機車怠速熄火到底好不好用？ 優、缺點完整剖析
正當各大車廠為了環保法規陸續導入「怠速熄火系統」時，台灣山葉機車（YAMAHA）卻宣布「CYGNUS XR（勁戰155）」將在最終量產版本中，取消「Stop & Start System（怠速熄火系統，簡稱SSS）」。
根據台灣山葉的聲明指出，由於SSS怠速熄火系統在最終測試階段「未完全符合內部開發標準」，為了確保品質決定取消；由於車輛售價維持不變引發部分討論，而山葉承諾將針對早鳥預購車主提供專屬保養補償方案，並強調此調整不影響安全性與排汙耗能表現。
這則訊息引發兩極反應，有人覺得配備縮水很可惜，但也不少騎士認為本來就不會用到這功能！究竟這個讓人「愛恨交織」的怠速熄火系統，真的必要嗎？它是省油神器，還是傷車的元兇？讓我們一起看下去！
為什麼車廠要裝怠速熄火？騎士又能得到什麼？
怠速熄火對騎士而言，其實有不少實際的優勢，像是提升停等品質就很有感，停紅燈時引擎自動熄火，車身瞬間停止震動、噪音歸零，也不會聞到臭氣，對於長途騎乘或講究舒適度的騎士來說是很大的加分項，另外，透過怠速熄火可以節省不少燃油消耗，尤其是都會區差別更大，積年累月下來可以剩下不少油錢。
為什麼有些騎士想要「永久關閉」怠速熄火？
既然有這麼多優點，那為什麼也有不少騎士選擇關閉怠速熄火不用呢？因為這項功能對於電瓶來說是隱形的荷包殺手，頻繁的熄火與重啟，對電瓶的瞬間放電能力要求極高，加上通常支援這項功能的車款得使用價格較高的 AGM 電瓶，而這些電瓶的價格價格往往是傳統電瓶的 1.5 到 2 倍。
另外，雖然現代科技已經做到幾近無聲、零延遲，但還是會有車主擔憂反應較慢，或是熄火了就發不起來的問題，也怕頻繁啟動不僅省不到油，反而造成引擎與電系不必要的負擔。
我怎麼看「怠速熄火」這項科技？
坦白說，我對怠速熄火這項配備抱持「肯定但審慎」的態度；在紅綠燈動輒 90 秒起跳的都會區，帶來的「寧靜感」與「零震動」，確實能大幅降低等待時的煩躁，這種騎乘質感的提升，有時候比省那一點油更有感，至於是否真的「划算」，可能得深入測試、比較才能有更確切的答案；而我也完全理解騎士們對養護成本的擔憂，畢竟省下的油錢若不夠換一顆專用電瓶，聽起來確實有點本末倒置。
因此，我認為這項配備的核心價值其實在於「選擇權」；車廠提供了這個功能，讓你在長秒數紅燈時能享受片刻安靜，而當你在走走停停的路況時，也能選擇手動關閉。
有了，你可以不用；但沒有，就少了一種體驗；只是不要跟很多汽車品牌一樣，強迫我發動時就要開啟，不用就得每次關閉就是了！
我怎麼看CYGNUS XR取消SSS怠速熄火系統？
回到開頭的CYGNUS XR事件；台灣山葉表示是因為「未符合內部開發標準」而取消，我認為這顯示出他們對品質的堅持，寧可拔掉也不願讓消費者當白老鼠，這點值得肯定。
只是說到不影響「安全性及排汙耗能表現」我還是有點困惑，安全性可以理解，但不影響排汙耗能表現⋯⋯那原本為什麼要裝SSS怠速熄火系統？另一方面，雖然有針對早鳥預購車主提供專屬保養補償方案，但畢竟移除了這項配備卻不調降車價⋯⋯這套系統的成本有這麼低嗎？
話說回來，雖然覺得拔除配備理應降價，不過，我認為取消SSS怠速熄火系統對於CYGNUS XR銷量影響有限，畢竟多數人選擇這款車為的是「熱血」而非「省油」？！
（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 23 小時前
MLB》陷低潮曾被質疑二刀流！大谷翔平淡定回：不在意外界聲音
洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平本季率隊達成世界大賽二連霸，但過程中一度深陷打擊低潮，引發外界質疑他是否受到二刀流影響。面對負面評論，大谷在26日的線上記者會上首度回應，表示自己從不把外界聲音放在心上。中時新聞網 ・ 13 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 20 小時前
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 4 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 1 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 23 小時前
1.25兆國防預算惹議！呂秀蓮狠嗆這群人受益
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入打造「台灣之盾」。對此，前副總統呂秀蓮表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 18 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 23 小時前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 16 小時前