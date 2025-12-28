勁杏宜蘭馬拉松４月開跑 展現城市新春新氣象

宜蘭縣政府為杏輝馬拉松賽北上宣傳。（宜蘭縣政府提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣政府攜手杏輝醫藥集團，二十八日上午於臺北茹曦酒店舉辦記者會，正式宣布「二0二六杏輝宜蘭馬拉松」明年一一五年四月十一日星期六在宜蘭運動公園田徑場盛大登場。本屆賽事以「勁杏宜蘭 熱情輝灑」為主題，首度將賽期由往年十一月調整至春季舉行，展現嶄新氣象。

出席宣傳的宜蘭縣代理縣長林茂盛、杏輝醫藥集團總經理白友烺及宜蘭縣體育會理事長蔡岡志等人邀請全國跑者在春暖花開的季節走進宜蘭，感受城市活力。林茂盛表示，賽事調整至四月舉辦，盼提供更舒適的氣候條件，讓跑者在山海美景中盡情奔跑，同時深度體驗宜蘭自然風光與人文魅力。

白友烺指出，杏輝長期深耕宜蘭、守護民眾健康，持續支持馬拉松賽事是企業社會責任的重要實踐，誠摯邀請全台跑者來宜蘭挑戰自我、跑出健康。本次記者會也安排宜蘭小小神將團演出，並邀請日本知名跑步創作者「Tomo桑」參與，提升賽事國際能見度。

縣府表示，賽事報名自即日起至明月年二月十一日止，歡迎民眾齊聚宜蘭，一起為健康而跑。