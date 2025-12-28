勁杏宜蘭 熱情輝灑 2026杏輝宜蘭馬拉松4月開跑新氣象

二O二六杏輝宜蘭馬拉松四月開跑新氣象，宜蘭縣代理縣長林茂盛、杏輝醫藥集團總經理白友烺共同出席，宣布起跑。（宜蘭縣政府提供）

▲二O二六杏輝宜蘭馬拉松四月開跑新氣象，宜蘭縣代理縣長林茂盛、杏輝醫藥集團總經理白友烺共同出席，宣布起跑。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團今(廿八)日上午十一時在臺北茹曦酒店共同召開記者會，正式宣布「二O二六杏輝宜蘭馬拉松」起跑，賽事將於一一五年四月十一日星期六在宜蘭運動公園田徑場盛大登場。此屆賽事以「勁杏宜蘭 熱情輝灑」為主題，這也是該賽事自舉辦以來，首度將賽期自往年的十一月調整至春季舉行。記者會現場由宜蘭縣代理縣長林茂盛、杏輝醫藥集團總經理白友烺以及宜蘭縣體育會理事長蔡岡志等貴賓共同出席，宣告這場北臺灣重要的城市賽事正式啟動，邀請全國跑者在春暖花開的季節，感受宜蘭嶄新的活力。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松已成為展現宜蘭在地特色與運動風氣的指標賽事，今年縣府與主辦單位經過審慎評估，決定將賽事移至氣候更為宜人舒適的四月舉辦，正是希望讓跑者能在春陽煦煦中盡情奔跑。宜蘭擁有絕佳的山海美景與好客的熱情，透過這場馬拉松，不僅是推廣全民運動，更希望跑者能「跑進宜蘭，心更靠近宜蘭」，在揮灑汗水的同時，深度體驗宜蘭豐富的自然風光與人文底蘊。

杏輝醫藥集團總經理白友烺也表示，作為宜蘭在地深耕的企業，杏輝始終致力於守護民眾健康，這與舉辦馬拉松賽事的初衷不謀而合。他提到，能夠持續支持這項北臺灣最具代表性的城市賽事，是企業社會責任的重要實踐。白總經理熱情邀請全台跑者，在春暖花開的四月天來到宜蘭，除了參與賽事挑戰自我，更能親身體驗宜蘭的好山好水與人情味，與杏輝一起跑出健康與活力。

宜蘭縣政府長期致力於打造「健康城市」，積極推動各項體育活動與運動觀光，透過與在地企業杏輝醫藥集團的公私協力，不僅提升了縣內的運動風氣，更帶動了相關觀光產業的發展 。此屆賽事報名已正式展開，報名期間自一一四年十二月八日下午三時起至一一五年二月十一日下午十一時五十九分止。縣府團隊將持續優化賽事品質與周邊服務，確保每位參賽者都能享有安全且愉快的路跑體驗，誠摯邀請全國民眾於一一五年四月十一日齊聚宜蘭運動公園，一起為健康而跑。

此次記者會展現了濃厚的文化與國際交流特色，開場特別邀請由宜蘭國小附設幼兒園可愛學生所組成的在地「宜蘭小小神將團」帶來充滿生命力的演出，象徵以傳統文化能量啟動春季活力，展現宜蘭獨有的文化厚度。此外，為提升賽事的國際能見度，今年特別邀請深受臺日跑者喜愛的日本知名跑步創作者「Tomo桑」參與賽事並出席記者會。Tomo桑以「日本人跑遍全台灣」系列影片聞名，此次跨國合作期望透過他的視角，將宜蘭之美傳遞給更多海外跑友，讓杏輝宜蘭馬拉松成為具備國際吸引力的優質賽事 。