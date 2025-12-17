勁水國寶 故宮×蘭博特展 六大珍寶文物開箱

國立故宮博物院與宜蘭縣政府年度文化鉅獻「勁水國寶︱故宮x蘭博特展」，在萬眾矚目下正式迎來歷史性的一刻！昨（十七）日上午十一時在蘭陽博物館大廳舉行隆重的文物開箱活動，宜蘭縣代理縣長林茂盛與故宮博物院長蕭宗煌共同主持，開箱雙方精選的六件指標性文物，包括故宮人氣國寶：肉形石、游魚轉心瓶、玉鴨；以及宜蘭重要考古出土代表文物：幾何印紋陶罐、骨質人形刀柄、狐狸狗陶偶，開啟這場跨越時空與文化的「勁水國寶」文物的到來，完整展覽內容將於十二月廿三日星期二盛大開展。開箱活動，縣文化局長黃伴書、蘭陽博物館長陳碧琳共襄盛會。

此次特展以「勁水」（tsinsui）為名，取宜蘭腔臺語「很美」之意，並以水的意象貫穿策展主軸。特展將於一一四年十二月廿三日正式開展，展期至一一五年三月廿二日，地點在蘭陽博物館一樓特展廳。縣府誠摯邀請全國民眾，一同來蘭陽博物館見證這場「勁水」而豐富的文化盛宴。

代理縣長林茂盛在致詞中表示，文化是城市綿延不絕的力量，宜蘭縣政府透過兩年多來的努力與故宮密切合作，從展場環境優化到軟硬體的全面提升，從環境濕度的嚴謹控管到安保系統的滴水不漏，縣府投入豐沛的資源與心力，促成了這場無可取代的世界級文化交流。這次特別精選的文物，不僅讓在地鄉親不必舟車勞頓，就能近距離欣賞世界級國寶之美，同時也讓民眾從地方考古遺物的質樸深厚中，映照出宜蘭先民對美感的追求與生活智慧的傳承。

代理縣長林茂盛表示，透過兩年多來與故宮密切合作，促成世界級的國寶文物在宜蘭展出。故宮博物院長蕭宗煌表示，國寶安全來到宜蘭，是雙方團隊長時間的準備與專業合作。

此次開箱活動文物有三大連結，第一是故宮的游魚轉心瓶與宜蘭的幾何印紋陶罐。游魚轉心瓶的精巧工藝對比蘭陽平原先民的生活智慧，展現跨時代的對話。第二是故宮的人氣國寶肉形石與漢本遺址出土的骨質人形刀柄，兩件文物皆展現極高的雕刻與美學技藝。