「勁水國寶：故宮×蘭博特展」山海相映細品在地韻味

記者劉昕翊／綜合報導

國立故宮博物院攜手宜蘭縣立蘭陽博物館，即日起至明年3月22日推出「勁水國寶：故宮×蘭博特展」，由人氣國寶的「東坡肉」〈肉形石〉領銜，偕同暱稱為故宮版「黃色小鴨」〈宋至元 玉鴨〉、〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉、〈清 乾隆 霽青釉描金游魚轉心瓶〉相伴出遊蘭陽博物館，與宜蘭山光水色景致相互輝映。

「勁水國寶」特展以「水」為題，精選雙方各15件，共30件文物同臺展出，同時此次也是「故宮國寶出遊去」專案執行以來，首度與其他館所文物共同展出，於今（23）日舉辦開幕式，由故宮院長蕭宗煌、副院長余佩瑾、蘭陽博物館長陳碧琳等人出席，邀請蘭陽舞蹈團擔綱開場表演。蕭宗煌表示，「國寶出遊去」專案，讓故宮文物跨越雪山山脈，在這座面海而生的蘭陽博物館與宜蘭鄉親相會，展現與全臺博物館合作推動文化資源共享的具體成果，並實踐「全民的故宮」願景。

故宮指出，展覽單元從故宮典藏「水織成的山・海・田」出發，透過山水玉雕、描繪田園水景的瓷器等，串聯宜蘭在地的水文記憶，其中，〈墨玉筆山〉形似蘭博附近單面山造形及蘭陽地區山勢景色，文物中常見的扁舟造型與水鄉意象，正巧與宜蘭風土景色遙相呼應，讓人彷彿看見農民撐著「鴨母船」在田間割稻打穀，或是養鴨人家趕著鴨群在田間拾穗的景象，交織出蘭陽居民共同的生活記憶。

另外，展覽同時規劃「史前宜蘭的水水遺物」單元，融入宜蘭在地珍貴的丸山、漢本國定遺址及淇武蘭遺址等考古出土文物，與故宮藏品展開跨時空對話，兼具地方底蘊與國際視野。「好山好水孕育的物產」單元，則精選故宮所藏〈肉形石〉、〈玉鴨〉、〈鬥彩雞缸杯〉、〈霽青釉描金游魚轉心瓶〉等人氣名品，聯想至宜蘭好山好水滋養出的豐饒物產，細細品味萬物共榮的在地韻味。

此外，現場更特別設置「山水印石」、「行跡蘭陽」及「掌上奇珍」等數位互動裝置豐富民眾參觀體驗，不僅能近距離欣賞文物，更能透過數位創作將文物元素轉化為虛擬的宜蘭風景，體驗文化與科技結合的創新樂趣。故宮還攜手宜蘭縣政府文化局推出「宜蘭敬好生活」品牌聯名系列商品，並配合「勁水國寶」特展，結合10家在地文創品牌開發66件商品，讓民眾觀展之餘，還能將這份感動化為宜蘭生活風格伴手禮，滿載而歸。

「史前宜蘭的水水遺物」單元，融入宜蘭在地珍貴的丸山、漢本國定遺址及淇武蘭遺址等考古出土文物，與故宮藏品展開跨時空對話。（故宮提供）

「勁水國寶」特展今（23）日舉辦開幕式，邀請蘭陽舞蹈團擔綱開場表演。（故宮提供）

「勁水國寶」特展現於宜蘭蘭陽博物館展出，由人氣國寶「東坡肉」〈肉形石〉領銜。（故宮提供）

故宮展件〈墨玉筆山〉形似蘭博附近單面山造形及蘭陽地區山勢景色，與宜蘭風景相互呼應。（故宮提供）

「勁水國寶」特展現場特別設置「山水印石」、「行跡蘭陽」及「掌上奇珍」等數位互動裝置豐富民眾參觀體驗。（故宮提供）