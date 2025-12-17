「勁水國寶：故宮×蘭博特展」 述說精采宜蘭

記者黃朝琴／綜合報導

「故宮國寶出遊去」首次前進東臺灣。國立故宮、宜蘭蘭陽博物館攜手舉辦「勁水國寶：故宮×蘭博特展」23日於蘭博登場，總計展出30件珍寶，展期至明年3月22日，昨日搶先開箱故宮《肉形石》在內3件經典文物，蘭博也同場開箱《狐狸狗陶偶》等3件考古出土文物，兩館展品相互映照，述說精采宜蘭故事。

各精選15件指標性文物展出

故宮、蘭博各精選15件指標性文物展出，其中6件提前亮相，包括故宮人氣國寶《肉形石》、《金游魚轉心瓶》、《玉鴨》，以及宜蘭重要考古出土代表文物《幾何印紋陶罐》、《骨質人形刀柄》、《狐狸狗陶偶》。

故宮開箱的3件文物帶出宜蘭風情聯想，宋元時期的《玉鴨》圓潤可愛，神情生動，而早年宜蘭冬山河流域水患頻仍，反成適水鴨子的良好棲地，黃絨絨小鴨鋪田蕩水，是難忘的宜蘭風景。

人氣文物《肉形石》則呼應17世紀噶瑪蘭族以射鹿與捕山豬維生的日常；國寶級文物《霽青釉描金游魚轉心瓶》結構巧妙，瓶中金魚隨轉動而呈現動態效果，而宜蘭地區水產資源豐富，據《噶瑪蘭廳志》記載，至遲於19世紀，當地已有人飼養觀賞用金魚。

蘭博開箱3件在地考古遺址出土文物，呈現史前宜蘭璀璨風貌。《幾何印紋陶罐》是礁溪鄉淇武蘭遺址出土的代表性陶罐，距今約600至100年，是蘭陽平原噶瑪蘭人常用生活器具。

《骨質人形刀柄》為漢本遺址出土，距今約2100至1100年，以動物骨頭雕刻而成，布滿細緻的幾何線條，獨特的設計，可在後來的平埔族群及排灣族群中看到類似風格；丸山考古遺址出土的《狐狸狗陶偶》時代最為久遠，距今約3200至2300年，底部端平、造型精美，推測可能為器物上裝飾，展現史前人類與動物間的密切關係。

