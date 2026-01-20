勁蜂四型攻擊無人機射程達1千公里還能群攻 專家只擔憂這一點

中科院研發研製的勁蜂四型（IV型）攻擊無人機，可以對敵軍目標發動蜂群攻擊，射程可達1000公里。截自中科院影片



政府全力推動8年預算1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規劃執行案項中，包括2千餘架攻擊型無人機。而中科院在去年（2025年）台北國際航太展秀出最新攻擊型無人機「勁蜂四型」，1月下旬將於合作的美商「克雷多斯」（Kratos）防衛科技公司合作，在美國實際飛行測試，驗證這一款由「克雷多斯」的MQM-178無人靶機為基礎，加裝武裝段與導控段，射程上看1千公里的攻擊無人機。不過，旅美軍事專家梅復興今天（1/20)在社群發文指出，肯定「勁蜂四號」的國際合作模式，但由於從靶機改造而來，且通常可能不會選用推力過剩、成本較高的發動機。這對於將靶機發展成必須裝載具足夠殺傷力籌載的攻擊武器，就可能形成先天的限制或須大幅修改之處，能否與外傳「雄二E」巡弋飛彈形成「高低配」仍有待評估。中科院也回應將持續朝引擎推力與酬載重量精進提升，可在完成驗證後，建立國內大量快速生產規模，以因應戰時需求。

中科院2025年台北航太展於國防館展出最新研製勁蜂四型攻擊無人機。郭宏章攝

中科院先前在參展去年9月舉行的台北國際航太暨國防工業展時展出勁蜂四型攻擊無人機實體模型，並在同步發佈的官方影片中說明其基本功能，但並未提供詳細諸元資料。不過，從其改裝設計的起源「MQM-178無人靶機」的長度3.3公尺，翼展1.9公尺，最大速度為0.69馬赫，最大航程可達1000公里等來看，飛行性能應該相去不遠。

美製MQM-178無人靶機在美軍與友盟國家主要用來模擬次音速飛機和貼海飛行的反艦飛彈，供艦隊操演防空作戰之用。另外，MQM-178無人靶機還有一項優點，就是最大飛行高度可達3萬5千英呎（約10,670公尺），因此可以在低空貼海面往敵艦飛行到攻擊階段時爬升至35000英呎的「高空飛行段」，隨後轉為往海面/地面目標加速度攻擊時，終端（末段）速度可接近音速（接近1馬赫）。中科院指出，勁蜂四型彈頭搭配中科院研製的30公斤高性能彈頭後，攻擊動能極為強大。

中科院與美商Kratos公司合作將美軍型號MQM-178無人靶機改裝為「勁蜂四型」長程攻擊型無人機，航程達1000公里，成為源頭打擊作戰利器。截圖自Kratos官網

另一方面，勁蜂四型的攻擊模式除了單一枚的攻擊模式之外，更能夠透過AI導控「蜂群」群攻模式，對中共解放軍進犯台海的敵艦發動密集攻擊。

由於先前有知情人士透露，國造的「雄昇」飛彈（也稱「雄二E」巡弋飛彈）已量產完畢，作戰範圍可達1000至1200公里，但因為雄昇飛彈生產成本較高，未來可與成本較低的「勁蜂四型」無人機「高低配」，成為嚇阻戰力一環。

對此，軍事專家梅復興今天在其臉書（Facebook)發文，從「勁蜂四型」攻擊無人機的「生父」——美製MQM-178無人靶機的設計出發進行分析，梅復興指出，以靶機為基礎研發遠程攻擊飛彈，有一些先天上的限制因素，在研發過程中勢須面對。首先，就是正常靶機的機體內空間容積有限，不足以容納具足夠破壞力的炸藥或彈頭；此外，由於靶機其原始動力系統規劃，均是以最低成本滿足一次性實彈訓練所需之性能為主要設計目標，通常可能不會選用推力過剩、成本較高的發動機。而這些特性對於將靶機發展成必須裝載具足夠殺傷力籌載的攻擊武器，就可能形成先天的限制或須大幅修改之處。

梅復興表示，以「勁蜂四型」所採用的MQM-178靶機為例，該機的空重130磅（約59公斤），原始設計最大起飛重量320磅（約145公斤），而其原動力配置為二具小型JetCat C81渦輪噴射發動機，總推力僅162磅（約0.72千牛頓）；相形之下，魚叉飛彈的發動機的推力達600磅，飛魚MM40 Block 3的發動機推力則超過560磅，我國自製的雄二反艦飛彈發動機推力也應在此水準。這些飛彈的彈頭均在500磅級之譜，雖然最大射程均遠低於「勁蜂四型」所標榜的千公里級水準。

梅復興強調，由此可見，除非中科院改換提升MQM-178的動力系統，否則難以有意義的增加其最大起飛重量，以容納更多的戰鬥酬載。

對於專家給予勁蜂四型攻擊型無人機研改的建議，中科院今天下午回應指出，跨國技術合作研改MQM-178，能加速系統整合並降低研發成本，這在現代軍事科技發展中是常見且具戰略意義的做法。

中科院表示，「勁蜂四型」為台海作戰需求進行研改規劃，目前定位低成本、即偵即打攻擊型用途，與遠程精準打擊武器雄二E巡弋飛彈形成「高低配」與執行「蜂群戰術」，消耗敵高價值飛彈，提高雄風精準打擊突穿機會，可有效發揮不對稱作戰效益。

中科院也強調，「勁蜂四型」合作研改積極執行中，持續朝引擎推力與酬載重量精進提升，可在完成驗證後，建立國內大量快速生產規模，以因應戰時需求。

