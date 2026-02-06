「勁蜂四型」攻擊無人機完成整合測試 作戰演練展現成果

記者王子昌／綜合報導

國家中山科學研究院與美商Kratos公司今（6）日共同宣布，雙邊合作開發之「勁蜂四型」無人機系統已成功完成整合測試，驗證關鍵子系統與平臺整合運作正常，為後續飛行測試與系統驗證作業奠定重要基礎。

此次整合測試係以Kratos MQM-178 Firejet平臺為基礎，結合中科院開發之任務酬載與導控相關系統進行整合驗證，順利完成測試作業，確認各子系統間之介面整合與功能運作符合設計預期，且整體整合過程無需進行重大平臺修改。

中科院表示，改裝後的MQM-178平臺具備高速性能，包括最高時速可達0.8馬赫、高G機動能力，以及超過3萬5000英呎的作業高度，使其成為此轉型計畫的理想基礎平臺。「勁蜂四型」無人機系統不僅整合尖端技術，也承襲既有可靠性能，並已在多項聯合作戰演練中展現成果。近期展示亦證明MQM-178於有人與無人協同作戰（MUM-T）及巡飛攻擊彈（Loitering Munition）任務中的適應能力與可靠性，驗證其優異飛行特性。

中科院指出，該計畫最終目標是在我國部署大量「勁蜂四型」無人機系統，以提供具成本效益的戰力規模，兼具嚇阻能力並可隨時投入作戰部署。此次合作藉由雙方成熟技術，從概念到可運作系統的開發時程大幅縮短，此策略被視為實現近期可實戰化、具成本效益之戰術無人系統與「可負擔大量戰力」的重要關鍵。

中科院「勁蜂四型」攻擊無人機在美通過測試，驗證其優異飛行特性。（中科院提供）