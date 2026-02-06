「勁蜂四型」整合測試成功 可「高低配」掩護雄二E飛彈突穿攻擊

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院及美商Kratos公司今天同步宣佈，攻擊航程可達1000公里的「勁蜂四型」攻擊型無人機，已在美國通過整合測試，將在台灣進行量產。軍政人士今天指出，「勁蜂四型」攻擊型無人機成本較低丶效率高，可與國造雄二E巡弋飛彈形成「高低配」戰術運用，消耗敵方高價值資源，並掩護我方主力武器系統突穿共軍的防護網。

「勁蜂四型」攻擊型無人機是以美商MQM-178無人靶機為基礎，並由中科院改裝加上武裝段丶導控段等設備。無人機引擎就是採用MQM-178無人靶機現行使用的引擎，機體設計也沿用MQM-178，但機體產製丶目標影像導引系統(EO/IR)與導控等組件，則都是MIT台灣生產。

攻擊航程可達1000公里的「勁蜂四型」攻擊型無人機，已在美國通過整合測試，成本較低丶效率高，可與國造雄二E巡弋飛彈形成「高低配」戰術運用，掩護我方主力武器系統突穿共軍的防護網。圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型(前)。(資料照，記者方賓照攝)

軍政人士說，Kratos在國際市場上已有類似的成熟方案，例如XQ-58A Valkyrie(女武神)，是規格更高的產品(屬忠誠僚機級別)，但其設計初衷同樣是追求「可負擔的損耗性」(attritable)，航程遠超3000 公里，具備強大的匿蹤與攻擊能力。此外，美方還規劃Air-Launched Effects (ALE) 計畫，是多種小型噴射動力、具備蜂群作戰能力的長程攻擊無人機，旨在達成與「勁蜂四型」類似的高速與飽和攻擊目標。

在國際市場的類似裝備上，伊朗有先前曾將 Shahed-136(螺旋槳動力)無人機提升為噴射動力的 Shahed-238無人機，航程預估在1000公里上下(視酬載而定)，在實戰中已展現出類似低成本巡弋飛彈的威脅性。此外，土耳其也有類似的研發及產製計畫，雖然主要是反輻射用途，但其長程徘徊與攻擊設計，在戰略定位上與台美合作的「勁蜂四型」有重疊。

軍政人士指出，「勁蜂四型」攻擊型無人機，航程達到1000公里，最大飛行高度可達35000英尺(10670公尺)，且具有高G力轉向能力，在同級武器系統中性能最為優秀，在立院通過1.25兆元軍購特別預算後，即可啟動在台灣量產，在優先達成台灣防衛需求之後，多餘的產能，美方已承諾未來會進軍國際市場，這部美台合作的武器系統具有極高的競爭力，前景相當看好。

