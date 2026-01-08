「勁蜂四型」無人機本月下旬在美實測 射程1000公里競逐國際訂單

中科院與美商Kratos公司合作的「勁蜂四型」攻擊型無人機，攻擊航程可達1000公里，規劃於本月下旬在美國進行實測，圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型(前)。(資料照，記者方賓照攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院與美商Kratos公司合作，以美商MQM-178無人靶機為基礎改裝，加上武裝段丶導控段的「勁蜂四型」攻擊型無人機，攻擊航程可達1000公里，軍政人士今天透露，「勁蜂四號」攻擊型無人機規劃於本月下旬在美國進行實測，若是測評結果符合雙方需求，即可進入量產前的準備階段，待特別預算通過之後即可立即啟動量產。

MQM-178無人靶機長度為3.3公尺，翼展為1.9公尺，最大速度為0.69馬赫，最大航程可達1000公里，過去主要用來模擬次音速飛機和貼海飛行的反艦飛彈，但是MQM-178無人靶機性能上的另一個優點，是最大飛行高度可達35000英尺(10670公尺)，由高空飛行段轉為向地面目標攻擊時，末段速度可逼近音速，搭配中科院裝設的30公斤高性能彈頭後，攻擊動能極為強大。

軍政人士說，國造的「雄昇」飛彈已量產完畢，作戰範圍可達1000至1200公里，但生產成本較高，未來可與成本較低的「勁蜂四型」無人機「高低配」，成為嚇阻戰力一環。

軍政人士指出，「勁蜂四型」攻擊型無人機是1.25兆元軍事特別預算規劃的項目之一，若是1.25兆元特別條例草案能夠順利付委丶審查，國防部與行政院接下來就會向立法院送交列有具體項目的軍購丶國內量產項目與計劃金額的特別預算草案，希望各界能體察在中國軍事威脅下的台灣整體安全威脅，儘早充實國防戰備整備。

軍政人士說，「勁蜂四型」攻擊型無人機是以美商Kratos公司產製的MQM-178無人靶機為基礎，無人機引擎就是採用MQM-178無人靶機現行使用的引擎，機體設計也沿用MQM-178，但機體產製丶目標影像導引系統(EO/IR)與導控等組件，則都是MIT台灣生產。

「勁蜂四型」攻擊型無人機由於是與美商Kratos公司合作生產，在國際的武器系統市場上，具有相當高的競爭力，除了供應台灣防衛需求之外，未來將由Kratos公司負責國際市場的銷售及爭取訂單。

中科院近年積極與國際知名的國防科技新創公司合作，除先前與生產Altius 600M型反甲無人機的Anduril公司簽署合作備忘錄(MOU)，在「Lattice」開放式AI智慧指管決策平台、「無人載具」等方面進行合作，也與Kratos公司合作將其產製的MQM-178無人靶機改裝為長程攻擊型無人機。

