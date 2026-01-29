勁蜂無人機凸槌 實戰首射墜地

賴清德總統（左二）29日表示，經濟好但國防若不好，若被併吞就枉費之前打拚了。（陳淑娥攝）

海軍陸戰隊29日在左營基地執行濱海打擊演練，施放攻擊型無人機。（姚志平攝）

海軍官兵駕駛M109突擊艇，對不明船艇盤查驅離。（姚志平攝）

國軍春節加強戰備操演，海軍進行水中爆破阻絕敵人進犯。（姚志平攝）

國軍春節加強戰備操演，海軍光六快艇出動向敵船團發動攻擊。（姚志平攝）

國軍春節加強戰備操演，雄二飛彈發射車在岸邊待命防禦。（姚志平攝）

1.25兆元國防特別預算條例在立法院卡關，賴清德總統29日表示，為確保拚經濟成果，國防一定要好；他特別提出國防特別預算要打造「台灣之盾」，萬一飛彈發射過來，就有防禦系統可以攔截。不過，海軍陸戰隊昨首次使用「陸用監偵無人機」及中科院的「勁蜂一型」攻擊型無人機投入實戰操演，現場1枚「勁蜂」無人機射出後即墜地，中科院解釋是翼面控制失效所致。

賴總統昨前往台中北屯松竹寺參香時表示，自己擔任總統秉持觀音佛祖「慈航普渡」的精神照顧每個人，照顧中小微企業，現在不只經濟好，失業率剩下3％左右，是25年來最好，還加薪減稅，社會福利不輸全世界各國，比美國川普總統做的還多。

他更以自己當醫生為例，以前門診常遇到大老闆來看病，他們認真打拚卻賠了健康，「所以，經濟那麼好，但國防若不好，若被併吞就枉費打拚了」。以此強調這次編列1.25兆元特別預算的重要性。

此外，國防部春節戰備巡弋壓軸昨在高雄左營桃子園海灘演練，海陸99旅模擬近岸防禦作戰協力濱海打擊操演，首次將新接裝的陸用監偵無人機及中科院「勁蜂一型」攻擊型無人機投入演練。只見定翼的陸用監偵無人機運用垂直起降、水平飛行的特殊性能快速執行敵情偵察，並將資訊傳交給官兵手中的ATAK戰場覺知套件中。

而攻擊無人機官兵2人1組，1人操作控制面板、1人負責架設彈藥發射筒；攻擊小組1次攜帶2枚「勁蜂一型」攻擊彈藥並架設訊號基地台，發射前官兵依技令檢查發射筒、確認訊號對接後，即扣下扳機發射，除即時回傳偵察影像外，也對目標區直接發起攻擊。

不過，現場發生意外插曲，「勁蜂」在發射後即墜落沙灘，官兵隨後緊急進行補射，仍引發外界對裝備妥善率的質疑。中科院解釋，該機翼面控制失效，後續將精進改善硬體可靠度。

鎮守灘岸陣地的2輛海峰大隊「雄風」飛彈車也偽裝隱蔽，並布置顯眼偽裝網欺敵，現場幾乎辨識不出車輛位置。直至接戰開始，官兵迅速卸下偽裝、抬起發射箱，發射車位置才曝光。

《經濟學人》29日刊出國民黨主席鄭麗文的訪問，形容鄭麗文做出她迄今最大的豪賭，在大陸加強台灣周邊軍演時，阻擋提高軍事支出。鄭麗文27日受訪時表示，阻擋軍購要歸咎於賴清德、未能對軍購開支計畫提供更多細節，賴提出的數字「排擠所有其他需求」。她拒絕說明台灣應該在國防花費多少，但表示永遠難以匹敵大陸的軍力，並認為要實現台灣安全，應透過「合理的」軍事支出，加上與大陸國家主席習近平談判。