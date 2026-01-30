勁蜂無人機發射5秒墜地 粉專酸抗中保台不能只會打嘴砲

海軍陸戰隊29日在左營基地執行濱海打擊演練，施放攻擊型無人機。（姚志平攝）

軍陸戰隊29日首次使用「陸用監偵無人機」及中科院的「勁蜂一型」攻擊型無人機投入實戰操演，現場1枚「勁蜂」無人機射出後即墜地，中科院解釋是翼面控制失效所致。「政客爽」粉專嘲諷，「只能說加油，抗中保台不能只會打嘴砲。」

國防部春節戰備巡弋壓軸29日在高雄左營桃子園海灘演練，海軍陸戰隊99旅模擬近岸防禦作戰協力濱海打擊操演，首次將新接裝的陸用監偵無人機及中科院「勁蜂一型」攻擊型無人機投入演練。現場發生意外插曲，「勁蜂」在發射後即墜落沙灘，官兵隨後緊急進行補射，仍引發外界對裝備妥善率的質疑。中科院解釋，該機翼面控制失效，後續將精進改善硬體可靠度。

廣告 廣告

政客爽粉專29日表示，賴政府國防部首秀無人機，僅發射「5秒」就墜落沙灘只能說加油，抗中保台不能只會打嘴砲，這種水準讓人民怎麼能不對國防標案有懷疑？

貼文一出，網友紛紛留言表示，「這樣是要抗什麼中？保什麼台？國防繼續任性？」、「花那麼多錢還不如一支沖天炮」、「不說無人機，我以為是小型榴彈砲」、「它在欺敵！看似航空器，實質是盾地武器！您信嗎？！」、「賣蚵仔麵線得標採購的嗎？」

【看原文連結】