勁蜂無人機發射5秒就墜地 粉專：抗中保台不能只會打嘴砲

國防部29日上午由海軍陸戰隊擔綱操演近岸防禦作戰協力濱海打擊，首次公開發射中科院的勁蜂一型滯空彈藥（攻擊型無人機）實彈操演，未料1枚「勁蜂」無人機射出後即墜地。中科院回應是翼面控制失效所致。對此，粉專「政客爽」開酸「抗中保台不能只會打嘴砲。」

海軍陸戰隊29日首次公開發射中科院的勁蜂一型滯空彈藥（攻擊型無人機）實彈操演，未料發射後5秒自行墜毁。（中天新聞）

政客爽在臉書發文表示，賴政府國防部首秀無人機，僅發射「5秒」就墜落沙灘，只能說加油，抗中保台不能只會打嘴砲。

政客爽還質疑，這種水準讓人民怎麼能不對國防標案有懷疑？

貼文一出，網友也留言開酸，「花那麼多錢還不如一支沖天炮」、「不說無人機，我以為是小型榴彈砲」、「它在欺敵！看似航空器，實質是盾地武器！您信嗎？！」

也有網友酸「賣蚵仔麵線得標採購的嗎」、「攻擊性無人機，攻擊沙灘上的小螃蟹成功」、「讓解放軍笑到瑟瑟發抖」、「折紙飛機都飛更久」。

勁蜂一型無人機。（資料照／中科院提供)

此次攻擊型無人機實彈操演，是國防部春節戰備巡弋重要壓軸規劃項目之一，29日在高雄左營桃子園海灘演練，海軍陸戰隊99旅模擬近岸防禦作戰協力濱海打擊操演，首次將新接裝的陸用監偵無人機及中科院「勁蜂一型」攻擊型無人機投入演練，未料現場發生意外插曲，「勁蜂」在發射後即墜落沙灘，官兵隨後緊急進行補射，仍引發外界質疑該武器的妥善率。

針對海軍陸戰隊的發射失敗狀況，負責研發的中科院發布新聞稿回應，29日海軍陸戰隊射擊勁蜂一型，陸上第一架發射後，因無人機的翼面控制失效，轉彎後落海。陸戰隊續從陸上補打1架，之後再從快艇上發射1架，分別擊中海上球靶，均成功引爆。

中科院指出，有關第一架無人機翼面控制失效原因，該院後續將持續精進改善硬體可靠度。

