「勁蜂一型」無人機發射5秒墜毀！中科院回應了

政治中心／李紹宏報導

農曆春節將至，國軍加強戰備演訓，海軍陸戰隊今（29）日於左營進行「濱海打擊」操演時，首度公開發射的「勁蜂一型」攻擊型無人機（滯空彈藥）卻出現失誤。對此中科院回應，主因為翼面控制失效導致轉彎落海，後續將精進硬體可靠度，並強調後續補射的兩發均精準擊中目標。

海軍春節戰備操演，T112狙擊手向媒體展示其偽裝。（圖／翻攝畫面）

據了解，在打擊登陸部隊演練中，陸戰99旅步兵營2人小組操作首架「勁蜂一型」發射，但機體離架後即因控制問題失速墜海，引起議論。

針對試射失效，中科院回應，後續將針對故障原因持續改善硬體品質。整體演訓雖出現小瑕疵，但國軍透過此次實兵操演，仍具體呈現監偵型無人機強化戰場覺知，並結合攻擊型無人機遂行濱海打擊的戰術作為。

軍方也強調，透過多層次、多波次的火力組合，能有效應對敵方兩棲進犯威脅，確保春節期間國土安全萬無一失。

此次操演於高雄左營桃子園海灘舉行，以「近岸防禦作戰協力濱海打擊」為主軸，現場除了首度曝光T112式12.7公厘狙擊槍與陸用監偵無人機外，最受矚目的便是首度公開實彈發射的「勁蜂一型」滯空彈藥。演習分為海域覺知、聯合情監偵、打擊登陸部隊及精準狙擊四階段，旨在驗證海軍陸戰隊結合新式無人機建構擊殺鏈，遂行聯合截擊任務的戰力韌性。

