勇兔聽到閃兵書偉先嚇傻 自爆頸椎出問題趕年前動刀

【緯來新聞網】林筳諭（勇兔）日前出席《好運來》殺青宴，透露忙完要準備去開刀，因為之前落枕後手整支都在麻，期間有用神經阻斷治療，後來斷定是第5、6節頸椎壓迫到神經造成，醫生建議動刀。前男友書偉18日宣布是準爸爸，但先前被爆閃兵、待業中，之後男友會挑「退役男」？她笑回：「該履行的義務該履行就好！」畢竟他們已不同門，加上「Energy」還有唱片約的問題，經紀人趕緊跳出來解圍。

勇兔很機靈。（圖／民視提供）

勇兔今年5月透露原本以為落枕是小事，結果手麻到滑手機都困難，後來先電擊再打肉毒，讓肩頸能放鬆，但始終沒有根治，醫生檢查出是第5、6節頸椎壓迫到神經造成，所以她會趁殺青完、年前去動手術，透露是微創手術，不過也是要住五天醫院，經紀人更希望她直接休1個月。



聖誕節、跨年這樣熱鬧的日子來臨，她的好朋友鄰居大牙某天突然傳了類似心靈雞湯訊息，但就是要勇兔陪著一起跨年，大概就是想說「兩人一起才不孤單」。她們住得近，勇兔時常會偷看大牙的一舉一動，例如準備到家、往上一看發現對方的燈沒開，就會訊息「妳不在家？」或是注意車子在不在，還自己理出一個行蹤表，「車不在、人沒回就是去工作；車在、人沒回，應該是去約會」。



另外，小薰前陣子被控訴不給矯正牙齒的錢，雙方各說各話，勇兔坦言已經沒和對方聯絡一段時間，不過奇怪的是，就在11月19日，小薰出席影展活動，直言自己是邊緣人：「我只有跟小蠻、勇兔、鬼鬼聯絡。」那就不知是否發生什麼事了？又或是「一段時間」是指多長呢？

