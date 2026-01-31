勇兔過年前進醫院！公開病床照4字曝身體現況 拍戲受傷忍9個月手麻決定動刀

勇兔分享手術順利消息。翻攝臉書

「勇兔」林筳諭在社群限時動態上透露自己動手術，引發粉絲關心，她也親自回覆：「去年因為工作，所以頸椎突出，現在處休假期，所以趁年前趕快動手術，目前一切安好感謝關心。」

去年底出席《好運來》殺青時，勇兔就曾透露將在農曆年前去做手術。去年4月拍攝這部戲時，勇兔就因扛滅火器的戲碼，導致頸椎五、六節突出，右手至今仍又酸又痛又麻。雖然勇兔一直都持續復健，但沒有改善不舒服的狀況，頸椎開刀雖也有風險，但認為既然查出原因了，就去治療。

勇兔出席殺青宴時，就透露將動手術。民視提供

姊姊北上照顧！勇兔感動發聲

手術結束後，勇兔也報平安：「手術成功。」並感謝親友、醫護人員的照顧，親姊姊也特地從南部北上照顧她，讓她感動表示：「你們說，我的人生沒有這位姊姊，還有什麼意思？」勇兔分享術後的影片中，也自嘲聲音很沙啞，據悉勇兔會住院5天，之後剛好要農曆過年，經紀人會讓她休息一個月養好身體。



