勇兔驚曝過年前頸椎開刀！獨居生活慘被鄰居騷擾 擇偶要當過兵？尷尬回11字

勇兔透露將動手術。民視提供

「勇兔」林筳諭17日出席《好運來》殺青，可能因殺青後卸下壓力，她雙眼紅腫，聲音也啞了。而這部戲今年4月剛開拍時，她就因扛滅火器的戲碼，導致頸椎五、六節突出，右手至今仍又酸又痛又麻，好不容易殺青了，她會在農曆過年前動手術治療。

勇兔一直都持續復健，但沒有改善不舒服的狀況，頸椎開刀雖也有風險，但認為既然查出原因了，就去治療。屆時將住院5天，經紀人也會讓她至少休息一個月，現在獨居的她透露姊姊會來陪伴她手術。

勇兔穿禮服出席殺青宴。民視提供

被問新戀情，勇兔開玩笑說，現在與失婚的鄰居大牙（周宜霈）每天都「互相騷擾」，她會觀察對方家的燈有沒有開，判斷大牙的行程，讓大牙直呼：「妳很可怕耶。」而大牙想約她一起跨年，勇兔則開玩笑喊：「我很困擾，我也可以有其他活動。」

勇兔自認個性龜毛，現在也怕找另一半也是龜毛的，變成「找一個麻煩給自己」。也覺得不需要被介紹對象，因現在很知道自己想要什麼。她曾與近日陷入閃兵爭議、又剛宣布將當爸的張書偉有過一段情，現在不排斥再與圈內人交往，至於是否需要先當兵？她尷尬說：「該履行的義務有履行就好。」

20251219勇兔（右起）跟蘇晏霈借禮服，還分她紅包錢一千元。民視提供

殺青宴上勇兔盛裝出席，穿了黑色禮服露香肩、美腿，笑說是因跟導演打賭，還獲得7千元紅包。禮服是蘇晏霈借給她的，出席殺青前半小時才找到這身裝扮，勇兔笑說紅包錢有分蘇晏霈一千元。



