勇兔「頸椎突出」忍一年動手術！感動大姊北上照顧

勇兔因為「頸椎突出」動手術，引起粉絲關心。（翻攝勇兔IG）

勇兔從黑澀會美眉出道，近年來在戲劇耕耘，突然在社群曬出穿病服、戴頸圈的照片，手背上還寫著「C56」三個大字，引起粉絲關心，她向各位報平安「手術成功」，感謝一住院到現在照顧她的醫生、護理師，也謝謝一直幫她打氣的好友們。

勇兔透露，去年因為工作關係，所以「頸椎突出」，現在處休假期，所以趁農曆年前趕快動手術，目前一切安好，感謝關心。她也感謝尤其是大姊，從南部上台北貼身照顧，她感動直呼：「我的人生沒有這位姊姊，還有什麼意思。」

勇兔經紀人表示，「沒有影響工作，剛好排時間休息，評估動一個微創手術，她頸椎突出困擾差不多快一年，趕快把脊椎壓迫到神經部分進行手術，謝謝大家的關心，一切平安。」

