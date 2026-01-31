勇兔「頸椎突出」農曆年前動手術！手背標記「C56」病床照曝

黑澀會美眉出身的女星勇兔（林筳諭）30日透過社群曝光住院照，照片中她身穿病服、配戴頸部護具，手背上更以黑色筆跡標註「C56」字樣，引發粉絲關注。勇兔隨即向外界報平安表示手術已順利完成，並對醫護團隊及親友表達感謝。

勇兔因工作關係導致頸椎突出，把握空檔趁農曆年前完成手術。（圖／翻攝勇兔IG）

勇兔透露，她去年因工作關係導致頸椎突出，這個問題其實已經困擾她將近一年時間，由於目前正值休假期，她決定把握空檔趁農曆年前完成手術，利用年節假期進行術後康復。

勇兔表示手術已順利完成。（圖／翻攝勇兔IG）

勇兔在社群動態中特別感謝住院期間照護她的醫生與護理師，稱讚醫護團隊專業且有耐心，同時也謝謝持續為她打氣的好友們。她更感性表示，尤其感謝大姊從南部北上台北貼身照顧，感動直呼「我的人生沒有這位姊姊，還有什麼意思」，字裡行間流露出對姊姊的感激之情。

勇兔對醫護團隊及親友表達感謝。（圖／翻攝勇兔IG）

在後續更新的社群動態中，勇兔公開術後恢復狀態，原本厚重的專業頸部護具已改為紗布貼敷，她手拿超商咖啡向粉絲問候早安，顯示身體狀況正逐步好轉，目前一切安好。

