勇士獵鹿！柯瑞致命三分道晚安 字母哥空砍34分無果

（記者許皓庭／綜合報導）金州勇士今（8）日回到主場迎戰密爾瓦基公鹿。在一哥柯瑞（Stephen Curry）全場轟下 31 分，並在讀秒階段命中致命後撤步三分球的帶領下，勇士終場以 120 比 113 成功退敵。雖然公鹿「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）狂砍 34 分、10 籃板的優異數據，仍難敵勇士強大的團隊火力，勇士也藉此終結連敗陰霾。

圖／金州勇士今（8）日在一哥柯瑞（Stephen Curry）全場轟下 31 分，並在讀秒階段命中致命後撤步三分球的帶領下，勇士終場以 120 比 113 主場迎戰密爾瓦基公鹿。成功退敵。

勇士此戰展現極佳的外線準星，半場就投進 12 顆三分球。首節雙方雖以 31 平手僵持，但次節勇士多點開花，打出 33 比 22 的單節攻勢，半場取得 64 比 53 領先。除了柯瑞外，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）穩定挹注 21 分，梅爾頓（De’Anthony Melton）更化身板凳奇兵，僅上場 25 分鐘便以五成以上的命中率貢獻 22 分，成為贏球隱形功臣。

下半場戰況轉趨白熱化，勇士在第三節靠著柯瑞單節獨拿 13 分擴大分差。然而公鹿在末節發起反撲，字母哥利用個人牽制力助攻隊友，一度將差距縮小至個位數。關鍵時刻，柯瑞在比賽結束前 26 秒展現巨星價值，以一套流暢的後撤步跳投命中三分球，並隨即比出招牌「Night Night」手勢宣告比賽結束，澆熄公鹿反攻氣焰。

此外，場外話題也備受關注，近期傳出勇士與公鹿存在交易傳聞，主角正是中鋒波提斯（Bobby Portis）。不過，波提斯此戰表現不盡理想，替補上陣 23 分鐘僅收獲 6 分與 6 籃板。公鹿團隊雖然也有 6 人得分上雙，但前三節失分過多成為敗筆，最終未能延續近期二連勝，勇士則靠著團隊 5 人得分上雙的均衡戰力捍衛主場。

Steph Curry in GSW’s dub over MIL: 31 PTS I 7 AST I 6 REB I 1 night-night celly pic.twitter.com/E2ihvvTIgR — NBA (@NBA) January 8, 2026

