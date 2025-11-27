勇士苦吞敗仗！柯瑞末節跛行離場 火箭作客奪勝

（記者許皓庭／綜合報導）勇士今（27）日在主場不僅以 100 比 104 敗給火箭，核心柯瑞（Stephen Curry）更在比賽末段因傷退場，讓球隊在關鍵時刻雪上加霜。球團指出，他在末節因右腿股四頭肌遭撞擊造成挫傷，已安排核磁共振（MRI）檢查確認傷勢。此變數也讓勇士接下來的戰力部署增添不確定性。

圖／勇士今（27）日在主場不僅以 100 比 104 敗給火箭，核心柯瑞（Stephen Curry）更在比賽末段因傷退場。（翻攝 Warriors on NBCS X）

其實比賽從第二節後段就埋下危機。當時火箭中鋒森根（Alperen Şengün）替隊友做掩護時，左膝直接撞上柯瑞大腿，讓他當場停住動作、步伐明顯不適。隨著時間推進，跛行愈加明顯，他在場上的爆發力與移動速度受限，狀態逐漸下滑。

進入決勝期後，碰撞持續發生。剩下不到 3 分鐘，柯瑞試圖製造進攻犯規時與湯普森（Amen Thompson）發生接觸，卻被判阻擋；隨後又於爭搶地板球時被撞倒，加劇不適感。比賽最後 35 秒，火箭新秀謝帕德（Reed Sheppard）兩罰命中 1 球擴大比數，勇士喊出暫停後，柯瑞與醫療團隊在場邊進行長時間討論。

最終，球隊運動醫學與表現總監塞布里尼（Rick Celebrini）伸手指向板凳區，示意他無法再戰。柯瑞沉默地轉身走回球員通道，本場僅得到 14 分，投籃 13 投 4 中、三分球 9 投 2 中，另有本季新高的 7 次失誤。

賽後，總教練柯爾（Steve Kerr）坦言傷勢會影響球隊的攻守配置，「我們的節奏、進攻發動點、甚至輪換，都跟他息息相關。」但他也試圖釋出一些正面訊息，透露得知受傷部位後心情稍感緩和：「聽到是股四頭肌時其實鬆了一口氣，比起膝蓋或腳踝的傷勢，至少不是最糟的那一種。希望他能盡快康復，但我們在這段時間必須撐住。」

柯瑞本季已因生病與腳踝狀況缺席多場比賽，而勇士在他不在陣的情況下僅拿下 1 勝 4 敗，隊史累計在他缺席時的戰績為 92 勝 155 敗，顯示其作用不言自明。若 MRI 檢查呈現較長期的傷勢，對勇士的攻守穩定性將是重大考驗。

此役火箭則憑藉第四節的防守強度與穩健處理球收下勝利，在關鍵球上壓過對手。勇士則等待 MRI 結果，評估柯瑞後續能否如期回到場上，球隊的接下來表現也將受到高度關注。

