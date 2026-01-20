勇士輕取熱火卻傳噩耗！巴特勒ACL撕裂 確定整季報銷

（記者許皓庭／綜合報導）金州勇士今（20）日在主場以 135：112 擊敗邁阿密熱火，喜迎近期四連勝，然而陣中卻傳出主力重創的噩耗。核心前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在第三節因右膝傷勢倒地，隨後經核磁共振（MRI）證實為前十字韌帶（ACL）撕裂，確定剩餘賽季報銷。此意外預計將使勇士戰力受挫，但同時也讓先前陷入交易風波、遭「冷凍」的前鋒庫明加獲得重返輪替的契機。

這起嚴重的傷病發生在比賽第三節剩餘 7 分 41 秒時。巴特勒在接獲隊友傳球並落地時，意外與熱火後衛米契爾（Davion Mitchell）發生碰撞，導致右膝明顯扭曲。他當下表情極其痛苦並緊抓膝蓋，在地上躺了許久後，最終在隊友的攙扶下才得以離場。現場觀察發現，巴特勒退場時右腳已完全無法承重。

儘管傷勢嚴重，隊友柯瑞（Stephen Curry）透露，巴特勒在受傷當下仍不改幽默本色，甚至還在地上與裁判開玩笑，表示該球應獲得兩罰機會。然而，最終的 MRI 檢查結果卻讓勇士團隊陷入低氣壓。巴特勒本季出賽 38 場，場均貢獻 20 分、5.6 籃板與 4.9 助攻，是勇士近期 16 戰奪下 12 勝的關鍵支柱，其報銷將對球隊攻守兩端造成深遠影響。

面對戰力缺口，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後坦承情況不樂觀，但他也明確釋出人員調整信號。先前因上場時間不滿而提出「賣我」申請的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），極有可能因為巴特勒的長期缺陣而獲得「解凍」。柯爾表示，球隊絕對會考慮在庫明加準備好的情況下增加其上場時間，這也是他自去年 12 月中旬以來，重新重回主要輪替名單的重大轉折。

回到今日賽況，勇士全隊共 7 人得分上雙，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）攻下全隊最高的 24 分，柯瑞則挹注 19 分與 11 次助攻。賽前，球團也特別為重返大通中心的熱火舊將威金斯（Andrew Wiggins）舉辦歡迎儀式，威金斯此役首節即展現強烈進攻慾望獨拿 11 分，全場為熱火貢獻 18 分。雖然熱火鮑威爾拿下全場最高 21 分，仍不敵勇士的多點開花。

勇士目前雖維持近期連勝氣勢，但巴特勒的報銷無疑在爭冠之路上投下變數。球團預計於明（21）日進一步更新相關傷情，而庫明加能否在此關鍵時刻成功救火，並挽回其下滑的身價，將成為勇士後續賽程的最大看點。

