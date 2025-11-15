勇士逆轉馬刺 柯瑞轟49分+致勝罰球立功
本報綜合外電報導
柯瑞攻下49分，再度在激烈對決中力壓溫班亞馬，帶領金州勇士以109比108逆轉聖安東尼奧馬刺，取得本屆NBA季中錦標賽NBA盃的首場勝利。
這是3天內柯瑞第二度擊敗溫班亞馬領軍的馬刺；柯瑞繼12日轟下46分後，再度繳出代表作。柯瑞全場26投16中，命中9記三分球，罰球8罰全中。這場在德州聖安東尼奧進行、充滿張力的比賽，兩隊共計13次互換領先。
法國球星溫班亞馬攻下26分、抓下12個籃板，馬刺在第三節結束時以79比77領先，但在決勝節遭柯瑞轟下14分逆轉。
溫班亞馬在第四節拿下10分，其中一次補籃讓馬刺在比賽剩1分05秒時取得108比105領先。
柯瑞賽後表示，這兩場在聖安東尼奧拿下的拚勁十足且穩健的勝利，有助於勇士找回比賽風格。他說「真的很好玩。他們是一支很強的球隊，能在這裡連贏兩場，意義重大。」
另外，快艇與獨行俠之戰，也是劍拔弩張，靠著大鬍子哈登狂飆41分超狂大三元，終場以133：127獲勝，哈登也改寫歷史超狂紀錄。
快艇賽前陷入6連敗低潮，36歲的哈登此役徹底燃燒，一肩扛起整艘快艇，上場51分鐘03秒創下生涯新高，攻下41分14籃板11助攻的超狂大三元，外加2火鍋與1抄截，幫助快艇戰到2OT決出勝負。
快艇中止6連敗，目前4勝8敗位居西部第10。
