勇士隊洋將古德溫成為罰球王 領航猿隊總教練很迷惑

于洪黃的三大職籃裁判組合，被視為PLG王牌之一，但卻被領航猿隊卡總『迷惑』。 (潘安彥攝影)

盧峻翔攻勢迅猛，今天僅獲兩次罰球，卡總表達很疑惑。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】靠速度、靠體力、靠防守、靠團隊合作、靠板凳深度，PLG史上最強球隊無疑是目前的璞園領航猿隊，靠著以上5大優勢領航猿隊已經成為目前國內雙職籃聯盟最強球隊，以及維一保持不敗的球隊，不過，今天璞園隊總教練卡帥賽後直率的說，他對裁判尺度很迷惑，因為本土射手盧峻翔上場30分鐘攻下14分卻僅獲得兩次罰球，異於常情，反之，勇士隊得分王古德溫竟然單場獲得16次罰球(罰進13分，單場攻下24分)，不敢直言批評裁判的卡米諾斯只能認慫的說，他對裁判尺度很迷惑。

勇士隊今天比賽功下97分，其中有30分來自罰球線上的紅利，隊手璞園領航猿隊罰球機會少了15次(23比38)，不過，璞園領航猿隊團隊兩分球高達53.8%(出手52次，投進28球)，加上防守凶悍，抄截紀錄是13比5，打法較為斯文軟弱的勇士隊在失誤方面多達19次，也多送給璞園領航猿隊6次進攻機會，這些細節的差距也造成最終璞園領航猿隊大勝21分的戰果。

桃園璞園領航猿隊本季主場不多，本周末將移師到新北市的板橋球場打主場，目前璞園領航猿隊取得本季6連勝，每場得分都破百，其中一場破120分，另有兩場破110分，包括今晚的118比97取勝勇士隊。

勇士對戰領航猿隊慘遭三連敗，勇士隊射手古德溫在比賽中和裁判滴滴咕咕，十分有趣。 (潘安彥攝影)

