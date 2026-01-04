勇士３星歸隊 柯瑞砍31分 勇士逆轉爵士

柯瑞回歸轟下31分，勇士以123比114逆轉爵士。（路透）

本報綜合報導

NBA勇士前役先發主力缺陣被雷霆慘電，大輸37分是本季最慘。4日柯瑞、巴特勒、格林全數歸隊，上半場還沒進入狀況，陷入落後局面，柯瑞第3節狂得20分，扭轉戰局，終場以123比114逆轉爵士，爵士3連敗。

柯瑞回歸轟下31分，巴特勒15分7助攻。格林前役輪休，此戰在上半場剩餘2分半時和裁判爭執遭驅逐。

當時爵士中鋒菲利波斯基在籃下被格林嚴防，他躊躇半晌才傳出去給隊友灌籃得分。格林向裁判咆哮，認為菲利波斯基已經3秒違例，但裁判賞給格林技術犯規，格林轉頭對另一位裁判抱怨，被追加第2個技術犯規，強迫退場。爵士馬爾卡寧罰進兩分，領先擴大到12分，主場觀眾相當不滿。

勇士第3節大反擊轟了42分，柯瑞4顆三分球，單節狂得20分。

格林此戰只打12分鐘獲得8分3籃板。上個月對太陽之戰格林也遭驅逐，對魔術之戰他在場邊與總教練科爾爭吵憤而離場。