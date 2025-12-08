勇奪彰師大發呆比賽亞軍 「阿蛋」：發呆夠久就有力氣往前走

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化師範大學今天(8日)首次舉辦發呆比賽，30個參賽名額秒殺，27人到場參賽，經過1個小時的比賽，透過血氧儀測量心律等指標選出得獎者。而勇奪第二名的美術系大四女生「阿蛋」表示，她平常就很常發呆，她認為發呆就是休息，這是為了走更遠的路。

「阿蛋」表示，當初知道學校有辦發呆比賽，就下定決心一定要搶到名額；因為很多同學說，在跟她說話時，她常常就會進入「發呆狀態」。其實她覺得自己可能因為看到眼前有個東西，整個思緒就飄了過去。

廣告 廣告

「阿蛋」說，比賽規定眼睛要張開，不能睡覺、不能說話也不能滑手機，她特別跟同學借了巧拼地墊放在地板，讓她可以舒適坐著，腦海想的是「春日影」的音樂，因為她很喜歡這段可以讓她放鬆心情的音樂；她覺得發呆是好事，因為適時發呆，就是在生活當中找個時間休息，發呆夠了，整個人休息夠了，自然而然就會有力氣繼續往前走。

彰師大通識教育中心指出，今天比賽過程中，有安排敲鑼、電音等干擾考驗，同時會進行4次的心律測量，每位參賽者的手指都夾著血氧儀，以心律起伏最小、最為平緩的人優勝；發呆比賽主要是希望讓學生短暫放空，可以培養不輕易被外界干擾與自我療育的能力，未來會視師生反應再作為是否續辦的參考。

彰師大發呆比賽第二名的「阿蛋」，覺得發呆就是休息。(記者劉曉欣攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

心臟醫學泰斗連文彬辭世享耆壽99歲 曾任李登輝御醫長達12年

