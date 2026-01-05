勇奪最多「技職之光」 新北多元深耕實力亮眼

【記者葉柏成／新北報導】新北技職教育多元深耕實力亮眼！2025技職之光「技職傑出獎」證照達人，全國僅11名學生獲獎，新北市即囊括其中3席，由三重商工許壬瀧、鄒瀚庭及能仁家商邱于禛脫穎而出，獲獎人數全國第一。

教育局長張明文表示，教育部「技職之光」獎項素有技職界國家級「奧斯卡獎」之稱，是表揚技職學生在國際技藝競賽、專業證照及創新實作等領域表現卓越的最高榮耀。

《圖說》三重商工鄒瀚庭考取8張技術士證照。〈教育局提供〉

他說，新北深耕技職教育，長期以「適性揚才、放對位置，人人都是天才」為核心理念，率全國之先推動「金手政策」與「證能合一」計畫，鼓勵學生在學期間同步累積專業證照、競賽成果與實務經驗，讓技職學習不僅對應產業需求，更能銜接升學與就業，培育具備即戰力與國際競爭力的專業人才。

廣告 廣告

張明文指出，技職教育不只是技能養成，更是陪伴孩子找到自信與天賦的關鍵歷程。新北市以「新北NO.1 技職6.0—New Top World 世界頂尖人才」為發展主軸，建構從國中技藝探索、技高專業培育，到大學及產業接軌的完整人才培育鏈。未來將持續作為學生最堅實的後盾，讓每一位選擇技職道路的孩子，都能在新北找到綻放光芒的舞台。

《圖說》三重商工許壬瀧同學(左)獲得技職之光。〈教育局提供〉

他說，這屆獲獎名單中，三重商工成為全國唯一同時有兩位學生獲獎的學校，成果格外亮眼。模具科許壬瀧同學一舉考取4張乙級及4張丙級技術士證照，累計8張機械群專業證照，充分展現紮實而全面的專業技術實力。他開心分享，這份肯定證明「努力終將被看見」，技職學習的價值，正是在一次次實作、修正與精進中不斷累積突破。

《圖說》三重商工許壬瀧同學考取8張技術士證。〈教育局提供〉

機械科鄒瀚庭同學同樣取得4張乙級及4張丙級技術士證照，從零基礎起步，憑藉不輕言放棄的毅力，逐步累積加工與精密測量能力。他說獲獎不僅是一份榮耀，更成為自我期許的提醒，將持續精進專業、勇敢邁向更高層次的技術舞台。

《圖說》能仁家商邱于禛同學取得多達12張美容美髮類專業證照。〈教育局提供〉

此外，能仁家商邱于禛同學則在三年扎實訓練下，成功取得多達12張美容美髮類專業證照。她回顧一路走來的歷程，坦言每一步都是挑戰，也是成長的軌跡，感謝師長與家人始終給予支持，讓她在迷惘時仍能堅定向前。這份「技職之光」的肯定，成為她持續精進專業、勇敢逐夢的重要力量。