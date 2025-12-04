勇奪金馬九項提名 新住民演員陳秋柳展現生命力

越南新住民陳秋柳在電影《左撇子女孩》片中飾演在單親媽媽淑芬的麵攤打工。（圖：陳秋柳轉電影公司提供）

電影《左撇子女孩》由旅美導演鄒時擎執導，奧斯卡最佳導演西恩‧貝克擔任剪接與聯合製片，現正熱映並榮獲第六十二屆金馬獎九項提名，包括最佳劇情片、最佳導演等重要獎項。片中飾演夜市賣麵阿莉的新住民演員陳秋柳，與女主角淑芬）蔡淑臻飾）的大女兒宜安）馬士媛飾）有精彩對戲，陳秋柳表示，能參與其中並見證電影獲肯定，深感與有榮焉。

陳秋柳一九八三年出生於越南胡志明市，二○○三年在姊姊介紹來台，嫁入新北三重。初期在碧華公園幫人修剪指甲維生，生活艱辛卻不放棄追夢。在新北新住民家庭服務中心協助下，她努力學習語言與才藝，逐漸展露演藝天賦。她將思鄉情懷化為歌曲，受導演林靖傑邀請參演電影《愛琳娜》，詮釋新住民母親角色，唱出「我從越南來」感動觀眾。

她陸續參與舞台劇與電影，包括《蜜莉安的詭計》、《吉卜拉》、《三天二夜》等，與女兒琬諠同台演出更令人動容。近年作品涵蓋《面容》、《千歲號出發》、《最美麗的風景》、《第三佈局塵沙惑》，以及舞蹈劇場《百態》、《渡海》、《渡老》展現多元才華。

《左撇子女孩》故事描繪單親母親淑芬，帶著兩女兒在夜市擺攤討生活艱辛，陳秋柳飾演阿莉在麵攤打工，角色真摯自然，充分展現新住民在台灣社會的努力與生命力。