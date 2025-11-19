勇奪「環球華麗小姐亞洲冠軍」 鄭珊汶抱回三大獎為台灣爭光
[Newtalk新聞] 台灣代表鄭珊汶11月4日在印度舉行的Miss Glam Universe 2025(環球華麗小姐)總決賽中表現亮眼，從多國參賽佳麗中脫穎而出，一舉奪下「環球華麗小姐亞洲冠軍」，並同時抱回「才藝獎」與「時尚獎」，一人囊括三大獎，成為全場焦點，也再度為台灣在國際選美舞台發光發熱。
甫在9月底另一項國際選美比賽「世界魅力夫人」抱回世界亞軍及國服冠軍，鄭珊汶沒有停下腳步，帶著自我期許又於10月29日風塵僕僕，從高雄動身前往印度，挑戰「環球華麗小姐」總決賽密集的高壓賽程，包括拍攝、評審訪談、文化參訪及多場舞台競賽。她表示：「我不想替自己設限，我想追求人生能到達的最高榮譽。」
此次鄭珊汶全程參與設計與改良參賽服裝，充分揮灑自身的時尚創意與巧思，其中總決賽戰袍金色禮服及披肩背後更有一段感人故事。為打造完美舞台效果，她親自挑選布料，並與70歲的高雄在地服裝老師傅詠存阿姨合作。詠存阿姨一開始因設計前衛、工法難度高而婉拒，但得知她將代表台灣登上國際舞台後徹夜難眠，最終決定投入服裝的裁製。「在能力範圍內協助年輕人穿上華麗賽服走向國際舞台，是身為一名裁縫職人的驕傲。」她說。
鄭珊汶特別聘請被業界譽為「冠軍製造機」的艾米亞時尚美學藝術總監許米蓁隨行，共同打造最完美舞台形象。許米蓁以精準妝容塑型、舞台光線判斷與立體輪廓塑造技巧著稱，在兩人密切合作下，精準融合服裝、造型與舞台氣場，讓每一次登場都呈現最佳狀態，不但獲頒「時尚獎」，也為最終奪冠奠定關鍵優勢。
在國服環節中，她以《鳳凰與梅花：東方之光》為主題展演台灣文化，改良式旗袍結合鳳冠，以東方古典線條融合現代時尚剪裁，襯托出東方女性的典雅。鳳凰象徵重生、牡丹喻意榮耀，而台灣國花梅花代表堅韌、在寒風中依然綻放。這套服裝意象深具文化內涵與視覺張力，在舞台燈光映照下撼動全場，成功向世界傳達台灣女性的優雅、自信與民族文化之美。
在才藝競賽部分，她以自創的劇情式Cosplay埃及豔后變裝秀掀起高潮。從眼鏡蛇化身埃及豔后，再到被毒蛇咬死倒下，劇情包含神秘與幽默的元素，再加上強烈的節奏感，鄭珊汶到位的跨文化詮釋，深深抓住觀眾的眼球，最終奪得「才藝獎」。
進入緊張的總決賽最後一關，鄭珊汶抽到的機智問答題目為「命運塑造人生，還是人生塑造命運？」她以全英文回應「我相信命運，但我更相信我們能創造自己的人生。」深度思辨與韌性女力讓全為之折服，也獲得評審一致肯定。
鄭珊汶表示，站上國際選美舞台除了與各國佳麗競艷，更重要的是透過這個平台建立連結、促進文化交流，希望讓世界看見台灣女性動靜皆宜的美，也期盼藉由國服與才藝彰顯東西方文化的互通性，未來她將持續投入國際賽事與文化推廣，用自己的方式讓更多國家的民眾認識台灣、喜歡台灣。
