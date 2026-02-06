勇奪14項國際設計大獎 善寬建設以實力擦亮建築品牌

善寬建設3件住宅作品，去年合計參賽21項國際獎項，總共抱回14座大獎。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 深耕高雄的善寬建設，以「上善若水，心寬致遠」為品牌核心，推出3件住宅作品，去年合計參賽21項國際獎項，總共抱回14座大獎，整體得獎率高達 66.67%，除了讓善寬建設被世界清楚辨識，也迎來集團成立30週年、建設體系成立8週年的重要節點。

在全球經濟波動、地產景氣反覆的年代，市場競爭的核心正逐步從產品條件本身，轉向品牌所代表的價值選擇。當地段、坪數與規格日漸趨同，人們開始在意的，不再只是「買到什麼」，而是「這是一個什麼樣的品牌？它選擇站在什麼位置？」住宅，也因此成為一種價值立場的延伸。從集團30年的產業根基，到建設體系8年來對住宅的專注實踐，善寬建設始終以長期主義回應建築與城市的關係。

廣告 廣告

這次獲得國際肯定的3件住宅作品，形式語彙各異，卻共享相同的價值軸線，純粹、安靜，以及與城市之間恰到好處的距離，這不只是設計，而是品牌的建築本心。14項國際大獎評選橫跨美國、法國、英國、義大利、西班牙、加拿大、新加坡等設計重鎮，涵蓋建築設計、住宅開發與空間美學等多元領域。 這樣的成果並非偶然，而是同一套品牌價值，在不同文化與審美系統下，仍能被反覆辨識與肯定的結果，也讓世界看見台灣在地建築品牌，已具備與國際對話的實力。

位於屏東縣竹田鄉的「西班牙黃金城堡」 以歐式城鎮尺度為原型，透過街廓、屋瓦與聚落邏輯，在台灣住宅市場中，創造少見且完整的城堡別墅聚落。這份對古典美學的堅持，不僅獲得法國、英國、義大利與美國設計獎項肯定，更榮獲西班牙AMA國際建築設計大獎銀獎，象徵座落於台灣的這座城堡，也獲得風格發源地的高度認證。

「善寬UNI」 座落高雄市三民區中都特區，立足下一個市心節點，以當代日系建築語彙，精準梳理比例、 動線與機能，在講求效率的都會條件下，仍保有住宅該有的安靜與餘裕。此案榮獲美國MUSE(繆思)設計獎與TITAN地產大獎雙金獎肯定，展現高密度城市住宅，也能回歸居住本質。

「善寬・靜の界」位處巨蛋生活圈，公園為鄰，回歸純住宅思維，以留白、節奏與居住感受為設 計核心。此案獲得美國iLuxury奢華空間大獎優勝(首獎)與法國巴黎設計大獎銀獎肯定，證明低調內斂的「大和美學」，同樣具備高度國際辨識度，並重新定義當代奢華。

3案齊發、14項國際大獎，不是終點，而是品牌價值在時間軸上的一個清楚 註解。「上善若水，心寬致遠。」在品牌成為時代關鍵的此刻，善寬選擇以建築，持續回應城市、生活與人之間，最真實、也最長久的情感需求，在多項國際建築與地產獎項中，交出一份高度一致且具說服力的成績單，包括2025法國設計獎金獎、2025英國IAA倫敦設計獎銀獎、2025義大利羅馬設計獎銀獎、2025西班牙AMA國際建築設計大獎銀獎、2025美國繆思設計獎金獎及銀獎、2025英國倫敦傑出房地產大獎佳作、2025新加坡GADA全球建築設計獎佳作、2025美國泰坦地產大獎金獎、2025加拿大未來設計獎作、2025美國iLuxury奢華空間與精品設計大獎優勝獎(首獎)、2025美國紐約建築設計獎銀獎、2025法國巴黎設計大獎銀獎。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴瑞隆、康裕成陪同力挺 「南方問政聯盟」聯合登記展現團結氣勢

國際書展「人權館新書講座」政治受難者陳欽生述說生命經驗 盼社會記取歷史教訓

位於屏東縣竹田鄉的「西班牙黃金城堡」 不僅獲得法國、英國、義大利與美國設計獎項肯定，更榮獲西班牙AMA國際建築設計大獎銀獎。 圖：孫家銘攝

座落高雄中都特區的「善寬UNI」 ，美國繆思設計獎與泰坦地產大獎雙金獎肯定。 圖：翻攝建案示意圖