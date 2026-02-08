勇奪FLL Explore最高榮譽 石門國小挺進世界機器人大賽

石門國小今年再度參加FIRST FLL（FIRST Lego League）機器人大賽台灣選拔賽，取得世界邀請賽代表權。 （石門國小提供）

安平區石門國小今年再度參加台灣玉山機器人協會暨國立科學工藝博物館所主辦的FIRST FLL（FIRST Lego League) 機器人大賽台灣選拔賽，石門國小派出兩支隊伍參賽，其中「掘地跨紀隊」於Explore賽組獲得最高榮譽「專業風範獎」，取得世界邀請賽代表權。

今年FLL Explore台灣選拔賽的主題是「UNEARTHED發掘古遺：考古探索」，參賽選手須結合考古知識，透過考察、文獻資料等歷史，以現代科技重現史前狀況。石門國小校長劉珍琳表示，石門國小今年共有兩支隊伍參賽，分別為「掘地跨紀隊」及「石門爬爬GO！」隊

「掘地跨紀隊」以安平的熱蘭遮城及大員市鎮遺跡做為發想，小朋友在家長及老師的帶領下，以專題式學習（Project-Based Learning）安排活動及參訪，本次參賽作品分為三部分，歷史部分還原舊石器時代長濱文化代表─八仙洞遺址，於此基礎也添加邁入新石器時代的干欄式建築、動物遺骨等，重現先民生活痕跡，在歷史基礎上，現代科技持續投入勘查、監測進行考古，考古發現的文物，則在延續熱蘭遮舊城牆建立的博物館中展示、典藏及研究。

「石門爬爬GO！」隊則是走訪左鎮化石館、隆田文化資產園區以及南科考古館研究，從貝塚與灰坑深入了解台江內海歷史，走訪蚵灰窯文化館認識古人善用在地資源智慧，進而反思永續生活的重要性。以創意角色設計，生動傳達考古與環境教育的學習成果。

兩支隊伍分別榮獲「專業風範獎」及「別出心裁獎」，未來也將出席世界邀請賽。