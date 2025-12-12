勇抗四癌獲頒「十大抗癌鬥士」 她創病友會伴癌友共創美麗人生

勇抗四癌獲頒「十大抗癌鬥士」 ，高美鳳創病友會伴癌友共創美麗人生。（圖：寇世菁攝

衛福部臺中醫院「美麗人生乳癌關懷俱樂部」創會長高美鳳，日前獲得台灣癌症基金會頒發全國「十大抗癌鬥士」，她曾在六年內先後罹患乳癌、子宮內膜癌、大腸癌，抗癌成功後，以為就此平靜過日子，不料年初又因血尿被診斷出腎盂癌，自嘲關關難過關關過，獲頒抗癌鬥士，她認為就是老天爺給她最棒的禮物！

67歲高美鳳獲獎，台中醫院「美麗人生乳癌關懷俱樂部」病友們紛紛獻花，恭喜創會長。高美鳳說，家族因為基因缺損，一家六個兄弟姐妹，只要罹癌，至少是三個癌，自嘲「我們是罹癌世家！」她說，抗癌過程中，因為不捨家人病友治療過程的痛，創立「美麗人生乳癌關懷俱樂部」，舉辦各種旅遊、瑜珈活動，病友彼此打氣加油，也紓解罹癌抗癌的苦悶與壓力，她更擔任醫院癌症中心志工，積極推廣定期檢查、勇敢面對疾病，以自身經歷鼓勵陪伴病友，幫助病友，也幫助了自己，她告訴姊妹們，科技發達，醫療技術不斷提升，「罹癌不再是絕症，有限的生命，仍然可以創造無限的美麗人生。」

抗癌邁入22年，罹癌抗癌的過程，讓高美鳳體悟每個人都應該要愛自己，呼籲所有女性朋友要好好疼惜自己身體，定期檢查，尤其有癌症家族史的朋友更要定期健檢，早發現早治療，即使發現重大疾病，就要「面對、接受、處理、放下」，念轉運就轉，自然否極泰來。

一路陪伴抗癌的臺中醫院癌症中心團隊、血液腫瘤科陳駿逸醫師今天（12日）特別出席活動，幫高美鳳姐披上十大抗癌鬥士的彩帶，高美鳳則拿出十大抗癌鬥士的獎章，跟美麗人生乳癌關懷俱樂部姊妹們合影，分享得獎喜悅。

勇抗四癌獲頒「十大抗癌鬥士」，高美鳳創病友會伴癌友共創美麗人生，臺中醫院血液腫瘤科陳駿逸醫師到場鼓勵致意。（圖：台中醫院提供）

陳駿逸醫師強調，醫學不斷進步，各大藥廠不斷研發抗癌新藥，健保也逐步放寬癌症用藥給付，降低患者的經濟負擔，「罹癌不可怕，只要配合醫師好好治療，每個人都是最棒的抗癌鬥士！」（寇世菁報導）