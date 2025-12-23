勇擋北捷隨機攻擊喪命 張善政：余家昶將入祀桃園忠烈祠

北捷台北車站與南西商圈19日傍晚發生張姓嫌犯隨機殺人案，任職金融業的57歲桃園市民余家昶，在案發當下英勇制止張嫌點燃汽油彈，成功阻止更大規模傷亡，卻不幸遭張嫌持刀刺殺喪命。桃園市長張善政宣布，余家昶將入祀桃園忠烈祠。

張善政今（23）日在臉書貼文寫道，向余家昶先生致上最高敬意。入祀忠烈祠，昭示一座城市所銘記的身影。

張善政表示，為了表達最深切的哀悼與敬意，桃園市府在取得家屬同意後，將安排余家昶先生入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。

張善政強調，家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去。

張善政指出，余家昶先生入祀儀式，預計於民國115年忠烈祠春祭期間正式辦理。其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。

