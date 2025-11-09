「勇敢的鳳凰決定硬幹」撞中央山脈！專家：有機會像山陀兒颱風死在台灣

生活中心／施郁韻報導

第26號颱風「鳳凰」颱風升格成中度颱風，預計今（9）日將達強烈颱風，最快明日發布海警。氣象專家林得恩表示，週三晚間至週四上半天可能從台灣西南部登陸，形容「勇敢的鳳凰，決定硬幹！」若登陸後受中央山脈破壞，恐重演去年山陀兒颱風「死在台灣陸地上」的結局。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，由於鳳凰颱風所處海域，非常適合再繼續發展條件，目前評估今日再增強為強烈颱風。隨後在環境駛流場的導引下，通過菲島呂宋陸地後，進入南海的東北側海域，向北分量就會開始增大。

林得恩表示，如果行進方向及速度不改變的話，預計明日下午發布海上颱風警報；後天（11日）中午，追加陸上颱風警報；週三（12日）晚上至週四（13日）上半天，颱風中心有機會在臺灣西南部登陸。

林得恩說，鳳凰颱風過菲島北部陸地後，由於部份颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞，強度有機會降為中度颱風。在其北轉過程中，有北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵；加上，又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域，因此當颱風中心接近臺灣陸地時，強度就有機會再降為輕度颱風。

林得恩表示，等到它上了臺灣陸地後，同樣是山（鳳凰颱風是由香港命名，山的名字），當鳳凰碰到了中央山脈，實力實在是差太多了，颱風強度將會快速被減弱，「會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在臺灣的陸地上」，繼續看下去。

