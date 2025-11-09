勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣

鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。

颱風路徑預測圖。（圖／翻攝自 林老師氣象站臉書 ）

林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專發文指出，「勇敢的鳳凰，決定硬幹！」鳳凰颱風在環境駛流場的導引下，通過菲島呂宋陸地後，進入南海的東北側海域，向北分量就會開始增大。如果行進方向及速度不改變的話，預計明（10）日下午，發佈海上颱風警報；11日中午追加陸上颱風警報；12日晚間至13日上半天，颱風中心有機會在台灣西南部登陸。

廣告 廣告

林得恩表示，鳳凰颱風過菲島北部陸地後，由於部份颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞，強度有機會降為中度颱風。在其北轉過程中，有北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵；加上，又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域，因此，當颱風中心接近台灣陸地時，強度就有機會再降為輕度颱風。「等到它上了台灣陸地後，同樣是山（鳳凰颱風是由香港命名，山的名字），當鳳凰碰到了中央山脈，實力實在是差太多了，颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。

延伸閱讀

鳳凰颱風逼近！堰塞湖恐增至1500萬噸 光復鄉2720戶警戒

花蓮0403震災中繼屋配齊家電家具 受災戶12月入住

禁宰令解除！溫體豬開賣第2天 雲林拍賣豬價「飆破102元」