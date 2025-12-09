勇敢追夢! 賴總統穿棒球裝現身與球員交流 勉勵"不放棄"

政治中心／陳崇翰 宋弘麟 台北報導



熱愛棒球的總統賴清德，近期在YouTube頻道推出全新系列節目，影片中，賴總統穿上棒球衣和運動鞋，帶領一群青棒選手到美國見習，讓他們在專業環境裡重新認識棒球，更鼓勵小球員們不放棄夢想。

總統 賴清德vs.球員：「你是投手嗎?對我是投手」。



一一認識來自台灣北中南東的青棒選手，這場「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」，由總統帶領球員們，前往棒球發源地「美國」，實際走進球場與訓練環境，讓他們離職棒夢想更近一步。

勇敢追夢！爛總統穿棒球裝 現身與球員交流 勉勵「不放棄」。(圖／民視新聞)總統 賴清德：「我們當初之所以，有這個百億海外青年圓夢計畫，原因是因為，因為我們國家進步了，我們應該給年輕人更多機會，那如果年輕人他有機會，去實現自己的夢想，我相信他對個人或對國家社會都是好的 」。

賴總統不僅在一旁仔細觀看他們投球、打擊、專心聽講解，每一球仔細研究，有問題還會立刻發問，隨後他更與球員們座談，聽他們分享赴美見習的心得。

球員 李育昇：「美國球迷的看球跟台灣的，我覺得有一個還滿大的差別，就是美國的球迷會自己帶動球迷，去做應援動作，然後在台灣就比較多是，啦啦隊在帶動球迷的部分」。

總統 賴清德：「有些是站在運動場上，有些是運動場上幕後的英雄，那這樣的運動產業才會起來，所以不要因為有一時的困難就放棄」。

總統的勉勵讓大家揪感心，球員們則驚喜送上道奇主場球衣當作回禮，透過圓夢計畫，讓年輕世代走出台灣、拓展視野，也幫助運動產業的發展。





