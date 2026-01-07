勇敢遞出溫暖！臺東高商公益義賣行動 幫助國中生找尋未來方向

「公益義賣」活動盈餘，捐給公益團體。

活動商品預售現場照

國立臺東高級商業職業學校為協助臺東縣內國中生探索職涯志向，於商管群技藝班規劃行銷實務實作課程，帶領學生們從零開始執行商品規劃、物流設計與銷售實戰，設計出「愛的禮盒」與「襪塞甜蜜」，在校內預購三天即銷售一空，活動盈餘將全數捐贈公益團體，讓學生體驗回饋社會的教育意義。

臺東高商為了幫國中生探索職涯，把行銷課變成一場「公益義賣」行動，指導老師林家慈表示，「國中技藝班就是以實作為主題，所以我們希望他從做中學，就會讓他從規劃一個活動，怎麼寫企劃書、設計商品及做物流，最後送出去，把它整合起來變成實作的東西。」

活動當中學生收穫良多，國中生林品均分享，面對不認識的人會感到害羞，但透過親自遞送商品與卡片，讓自己變得更加勇敢；國中生陳祐希則說在技藝班學習，可以有更多嘗試，對於未來求學能更清楚思考。

臺東高商校長林明錚表示，這種結合專業與公益的活動，讓技職教育在實作中看見價值 ，未來將持續提供更多元的職探課程，幫助學生在探索未來的過程，不僅習得一技之長，也能為社會注入更多溫暖與希望。