「勇敢鳳凰決定硬幹」撞護國神山 林得恩：可能像山陀兒死在台灣

氣象專家林得恩預測鳳凰撞台灣中央山脈後將快速減弱。翻攝自林老師氣象站



「風王」鳳凰颱風，預計今（11/9）上升強颱，氣象署預計13日最接近台灣，帶來可觀風雨，不過強度會減弱。氣象專家林得恩直言，依據目前颱風路徑，「勇敢的鳳凰決定硬幹！」當它碰到中央山脈，會發現實力相差太多，颱風強度將會快速減弱，「會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去！」

林得恩今日清晨在臉書「林老師氣象站」說明，觀測鳳凰所處海域，提供颱風非常適合再繼續發展條件，目前評估今日強度就會從原本的中度颱風，再增強為強烈颱風。

林得恩提到，接下來，鳳凰在環境駛流場的導引下，通過菲島呂宋陸地後，進入南海的東北側海域，向北分量就會開始增大，假使行進方向及速度不變，預計週一（10日）下午發海上颱風警報；週二（11日）中午追加陸上颱風警報；週三晚上至週四上半天（12、13日），颱風中心有機會在台灣西南部登陸。

林得恩解析，鳳凰過菲島北部陸地後，由於部分颱風結構受到局部山脈或地形破壞，強度有機會降為中度颱風，接下來，颱風北轉過程中有北方冷空氣的逸入作用，會破壞颱風原本暖心結構特徵，加上又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域，因此當颱風中心接近台灣陸地時，強度就有機會再降為輕度颱風。

林得恩預測，等鳳凰登陸台灣，同樣是山（鳳凰颱風由香港以鳳凰山命名），當鳳凰碰到了中央山脈，實力實在是差太多了，颱風強度將會快速被減弱，「會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去。」

