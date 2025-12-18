勇於分享．共同成長．邁向卓越救護 宜蘭縣政府消防局首度舉辦EMS個案報告競賽!

宜蘭縣政府消防局首度舉辦EMS個案報告競賽! 大合照。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣政府消防局多年來辦理EMS個案討論會，持續精進緊急救護專業能量，一一四年度首度擴大辦理「EMS個案報告競賽」，於今（ 十八）日下午在防局五樓多媒體教室舉行，希望透過競賽形式鼓勵第一線救護人員進行案例整理、分析與分享，促進臨床經驗轉化為可傳承的專業知識，進一步提升整體緊急救護服務品質。

此次競賽成績由羅東分隊李宇軒獲得特優，羅東分隊莊定澂及救災救護指揮中心黃自強分別獲得優等及佳作。其中李宇軒以「一一四年IO骨針分析報告」探討消防局一一四年度各分隊不同給藥路徑之效益及現況，提出目前救護系統可精進之項目，並展示自行製作骨針訓練教育模組，未來可提供消防局救護訓練使用，獲得評審一致青睞，榮獲特優榮耀。

宜蘭縣政府消防局表示：獲獎人員除頒發獎狀及獎勵外，後續將規劃安排優勝人員於消防局集會或教育訓練中進行經驗分享，讓優良個案與分析成果得以擴散，持續深化知識傳承與專業精進，未來將持續透過多元形式強化EMS教育訓練與案例交流，打造兼具專業深度與學習溫度的救護成長環境，守護縣民生命安全。

此次競賽由消防局主辦，邀請羅東博愛醫院、國立陽明交通大學附設醫院、羅東聖母醫院及臺北榮民總醫院蘇澳分院等醫療院所協辦，並聘請花蓮慈濟醫院醫師擔任外聘評審，除各分隊同仁參宇聆聽外，也邀請平時協勤救護的義消到場觀摩，集結消防與醫療專業共同參與。其中現場觀摩人員之提問與互動表現納入評分標準之一，藉此強化跨領域交流與即時回饋，讓競賽不僅是成果展示，更成為雙向學習與專業對話的平台。

競賽內容分為「個案報告」及「綜合整理或主題分析」兩大類型，參賽人員須於限定時間內進行簡報並接受評審與現場觀摩人員提問，報告內容涵蓋個案處理過程、文獻引用、結論邏輯、口條台風及Q&A應對等面向，評分標準兼顧實務深度與表達能力，全面檢視救護專業素養。