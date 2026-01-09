勇於承擔人間事 慈濟宗門傳法脈

上人行腳彰化靜思堂，下午溫馨座談，新上任的組隊長 來見上人，他們發心立願，對內除了要關懷志工，對外也要菩薩大招生。上人勉勵大家，有願就有力，願意承擔，就會長出更多力量。

下午的溫馨座談，是新上任組隊長的分享，他們願意承擔，也代表肩上的責任更重了。慈濟志工 張鴻均：「我會很用心 並身體力行，來把員林一和氣的心 帶起來。」

組隊長不只要身體力行，也是志工們堅強的後盾。慈濟志工 林志懋：「真的像桶箍一樣，再把他們箍在一起，任務來的時候 他們就有勇氣。」

志工張偉平，之前是協力組長，現在承擔和氣組長後，希望能接引更多的年輕人。慈濟志工 張偉平：「我們有成立一個員二推動小組，我們一直在思維說，我們要呈現的方式，我們要怎麼樣去，接引更多的年輕菩薩。」

證嚴上人開示：「大家的心 師父很了解，是用心 用心 用形 身體力行做，現在社會有什麼事情，我就會轉一個念頭想說，我有一群 人間菩薩 。」

「彰化的福田 我們來承擔，法親的關懷 我們來照顧 。」

大家跟上人發願，用心傳承，菩薩招生，愛的力量源源不絕。

