《勇氣之歌》首映溫馨登場 巧虎帶領孩子唱出勇氣

巧虎全新電影於2月6日開始上映。（映墨藝術整合設計有限公司提供）

農曆春節將至，親子共度的溫馨時光備受期待。陪伴無數孩子成長的親子教育品牌「巧連智」，睽違2年再度推出全新電影《勇氣之歌》，將於2月6日 在全台威秀影城正式上映。電影由映墨藝術整合設計有限公司發行、日商倍樂生台北分公司製作，並獲吉的堡教育集團主要贊助，以3D動畫呈現嶄新視覺體驗，為親子觀眾帶來耳目一新的觀影感受。

電影於2月5日 舉辦首映會，日商倍樂生股份有限公司台北分公司小沼先生、吉的堡教育集團副總經理林財源，以及映墨藝術整合設計有限公司總經理陳世軍皆到場支持。活動亦特別邀請臺北市政府社會局服務的弱勢兒童參與觀影，為首映增添溫暖意義。現場巧虎與夥伴們帶動唱跳，孩子們熱情投入，互動問答更引起大小朋友踴躍回應，影廳洋溢歡笑與歌聲。

小朋友成長的好朋友—巧虎（映墨藝術整合設計有限公司提供）

《勇氣之歌》延續巧連智一貫的教育理念，透過冒險故事引導孩子培養自信與勇氣。片中設計多個互動橋段，並準備互動小禮物，鼓勵孩子為巧虎加油、一起唱歌、協助解決難題，讓觀眾不只是旁觀者，而是真正參與冒險的一員，打造沉浸式觀影體驗。

全片片長約1小時，並貼心安排六分鐘中場休息，讓孩子與家長能安心觀影。故事描述巧虎與新角色莫莉誤闖「魔法包包」的奇幻世界，唯有鼓起勇氣、相信自己與夥伴，才能回到現實。電影傳遞「相信自己、不畏困難」的核心精神，期盼孩子在觀影後，能更勇敢面對生活中的各種挑戰。

《勇氣之歌》預告片

