勇消捨命讓出氧氣罩！醫曝「長時間缺氧」氣切50分鐘仍救不回

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三進火場救人，還將面罩讓給受困民眾，最終不幸因長時間缺氧殉職。讀者提供、翻攝自消防員臉書



基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨日（1/21）深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑（41歲）三度衝入火場救人，最後還脫下自身面罩讓火場內的民眾使用，最終不幸因濃煙加劇、長時間缺氧而不幸殉職。基隆長庚醫院吳俊德醫師表示，詹能傑凌晨送到醫院時已失去呼吸心跳，經院方緊急氣切搶救50分鐘後，最終仍無法救回。

該起火警發生於昨晚10時許，起火點位於社區二樓，詹能傑當時二度進入火場換氣瓶時，仍叮囑隊友屋內「衣服堆得像山一樣」，大家千萬小心，隨後換上新氣瓶後，又三度衝入火場，尋獲遭雜物夾困的女子後，還脫下自己的面罩給對方使用，結果自己不幸遭濃煙嗆昏，最終2人被其他消防員尋獲時，已雙雙失去呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治。

基隆長庚醫院院長吳俊德說明，罹難的詹小隊長約於凌晨2點多送抵醫院時已失去呼吸心跳，且因在火場脫下面罩，導致缺氧狀況極其嚴重。醫療團隊雖在第一時間為建立呼吸道，立刻採取「氣切」手術緊急搶救，並持續施救50分鐘，不過最終仍遺憾宣告殉職。吳俊德亦證實，目前醫院仍有4位民眾因該場火災正住院救治中。

