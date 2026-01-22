勇消殉職卓揆要劉世芳了解狀況 曝台人熊本墜機「家屬已赴日」

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子三度進入火場，最終不幸殉職。行政院長卓榮泰今在行政院會中表達遺憾，他請內政部長劉世芳及內政部消防署人員迅速了解事情狀況，希望能從整個救援過程中，瞭解所有消防、義消弟兄姊妹為國人生命財產安全所做的努力。

基隆市樂利三街民宅昨晚發生惡火，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑不顧高溫濃煙密布，3度冒死衝入火場，最後尋獲受困屋內的34歲羅姓住戶，毅然將救命裝備空氣呼吸器面罩脫下給對方戴上，自己卻疑似因吸入過量濃煙嗆昏失聯，今天凌晨在火場內尋獲，送醫搶救仍告不治，英勇殉職。

卓榮泰表示，很遺憾今天在基隆是有一位消防弟兄不幸殉職，內政部長劉世芳及內政部消防署人員迅速了解事情狀況，希望能從整個救援過程中，瞭解所有消防、義消弟兄姊妹為國人生命財產安全所做的努力。

此外，卓榮泰並提到，有兩位國人在日本阿蘇火山直升機觀光事件當中，目前日方政府定位為飛機失事事件，政院也跟外交部、駐日代表保持聯絡，外交部已經安排兩位國人的家屬遠赴日本去實地了解。感謝日方政府第一時間展開全面搜救，希望能夠儘速掌握到真相。

