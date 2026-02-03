勇消殉職！同袍淚讀祭文：詹能傑聽到有人受困，救人靈魂就被點燃

基隆市勇消詹能傑殉職，3日舉辦告別式。基隆市政府提供



「能傑，雖然大家都叫你英雄，但是我還是要罵你，這是我第1次，也是最後1次罵你，你這臭小子，為了救人離我們而去，你知道我們有多想你嗎...。」基隆市消防局勇消詹能傑1月21日在基隆市安樂區樂利三街集合式住宅火災，讓出自己的氧氣罩給受困住戶，不幸殉職，整起火警造成2死4人傷。

詹能傑，享年41歲，留下妻以及就讀國小的女兒。3日告別式，消防局科長余宗庭在公祭宣讀同儕祭文時落下男兒淚，《中央社》報導，科長字字句句透露出對詹能傑的不捨，「詹能傑一聽到有人受困，救人的靈魂就被點燃，不顧一切地想把人帶出來...」。

告別式中，進行頒授褒揚令、覆蓋消防旗與國旗、頒發行政院楷模獎章、消防專業獎章、追晉二線一星分隊長及消防榮譽獎章等儀式。基隆市長謝國樑率市府一級主管到場追思致敬，並以覆旗儀式緬懷其英勇救災、為民奉獻的精神。基隆市府已啟動相關追贈及撫卹措施，並將全力協助家屬辦理後續撫卹事宜。

